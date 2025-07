Eccellenza: Pietracuta e Santarcangelo nel girone della nuova Spal

Solo cinque anni fa la squadra ferrarese era in Serie A: ora dovrà competere anche sui campi della Valmarecchia

La stagione 2025/2026 del campionato di Eccellenza Emilia-Romagna prende ufficialmente forma con la pubblicazione dei gironi. Nel Girone B, quello che vede protagoniste le squadre riminesi Pietracuta e Young Santarcangelo, spicca la presenza di una nuova realtà dal nome altisonante: l’Ars et Labor Ferrara. Si tratta dell’erede della storica Spal, club che anche nel passato recente ha calcato i palcoscenici della Serie A e ora è pronta a rilanciarsi dopo un periodo di profonda transizione.

La nuova società ferrarese, pur priva al momento di presidente, allenatore e rosa, ha già fissato l’obiettivo: conquistare la Serie D.

Derby e sfide di prestigio per Pietracuta e Young Santarcangelo

Solo cinque anni fa, l’allora SPAL affrontava le big del calcio italiano come Napoli, Inter, Juventus e Milan, giocando in stadi iconici del nostro Paese: San Siro a Milano, lo Stadium di Torino, il Marassi di Genova, l’Olimpico di Roma, il San Paolo di Napoli, l’Artemio Franchi di Firenze, il Dall’Ara di Bologna e il moderno Friuli di Udine.

Un contrasto raccontato anche dal quotidiano La Nuova Ferrara, che in un recente articolo ha messo a confronto i grandi stadi del calcio italiano con quelli che la nuova squadra cittadina di Ferrara si appresta a visitare. Tra questi, spiccano il rispettabilissimo "Valentino Mazzola" di Santarcangelo di Romagna — capienza 2.064 posti, di cui 1.116 in tribuna centrale coperta e 948 nel settore ospiti scoperto — e il "civettuolo", come lo definisce il giornale, impianto "Bindi" di Pietracuta, che può accogliere circa 200 spettatori.

Le squadre del Girone B: