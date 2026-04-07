Eccidio di Fragheto, 82 anni fa la rappresaglia nazifascista: il ricordo a Casteldelci

Il Comune ricorda le 45 vittime della strage del 7 aprile 1944

Il Comune di Casteldelci dedica la mattinata di sabato 11 aprile al ricordo delle 45 vittime della strage di Fragheto. Alle ore 10 si terrà la Santa Messa nella chiesa del paese, presieduta dal vescovo Domenico Beneventi della Diocesi di San Marino‑Montefeltro. A seguire, intorno alle 11, sono previsti gli interventi delle autorità e la deposizione della corona al Monumento delle Vittime dell’Eccidio. La cerimonia si concluderà con i pensieri e le riflessioni preparate dai ragazzi delle scuole.

Oggi, 7 aprile, ricorrono gli 82 anni da quando, nel 1944 a Fragheto, piccola frazione di Casteldelci, venne travolta da una delle più feroci rappresaglie nazifasciste sull’Appennino. In poche ore furono uccise 45 persone: 30 abitanti – tra cui 15 donne, 7 bambini, 6 anziani e 2 giovani – e 15 partigiani catturati nei giorni precedenti. Un’intera comunità, appena 75 anime, fu spezzata.

La strage maturò nel contesto dei rastrellamenti contro la Brigata Garibaldi Romagnola. Dopo uno scontro a fuoco sulle alture del Calanco, un reparto tedesco irruppe nelle case del borgo, sterminando famiglie rimaste indifese. Altri otto giovani furono fucilati lungo la strada verso Casteldelci, nel luogo oggi chiamato "Ponte degli 8 Martiri”.

Per il sacrificio subito, al Comune di Casteldelci è stata conferita la Medaglia d’argento al merito civile, riconoscendo il dolore di una comunità colpita per aver offerto ospitalità ai partigiani in fuga. La memoria di Fragheto è rimasta a lungo divisa tra il racconto dei partigiani e quello dei civili, fino al 1980, quando il documentario di Florestano Vancini fece dialogare per la prima volta i superstiti, ricomponendo una verità condivisa. Da allora, associazioni come “Casa Fragheto” e “Il Borgo della Pace” custodiscono e tramandano questa storia.