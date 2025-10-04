Ecco ciò che ci rende umani: l'appassionante lezione di Vito Mancuso al teatro Astra di Misano

Inaugurata la rassegna Ecce Homo

Tutto esaurito per il primo appuntamento della rassegna filosofica “Ecce Homo”. Ieri sera (venerdì 3 ottobre), davanti ad un teatro Astra gremito, Vito Mancuso ha tenuto una intensa, emozionante lezione su ciò che ci rende umani.

Ha detto il celebre filosofo: “Sappiamo alla perfezione cosa vogliamo avere: ricchezza, piacere, potere, ma non sappiamo più chi vogliamo essere. Nella grave crisi in cui siamo immersi, necessitiamo continuamente di avversari per definire le nostre identità, e spesso ci scopriamo nemici addirittura di noi stessi, in una sorta di permanente guerra interiore".

“Quello di ieri sera è stato un viaggio tra filosofia e vita che ha trasformato l'ascolto in una esperienza condivisa – le parole di Gustavo Cecchini, curatore della rassegna -. La filosofia di Vito Mancuso è un’àncora preziosa in questi tempi difficili: rinnovando in noi il desiderio di antiche riflessioni, ci indica la strada per risalire alle radici profonde della nostra coscienza, e ci insegna come il senso e la direzione della nostra vita su questa Terra vadano ricostruiti a piccoli passi, giorno dopo giorno, nella consapevolezza di trovarci al cospetto di qualcosa di più importante di noi stessi. Solo così sapremo entrare in armonia con la logica che determina il nostro cammino e amare quella semplicità naturale dentro di noi che è il vero segreto per una vita degna, una vita che vale la pena vivere, una vita autentica”.

Il prossimo appuntamento della rassegna “Ecce Homo” è per venerdì 10 ottobre quando a salire sul palco del Teatro Astra Marco sarà Marco Guzzi.