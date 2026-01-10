Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 11 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 11 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini, nota città sulla riviera adriatica, è sempre di grande interesse per residenti e turisti. Con l'inverno in pieno svolgimento, le previsioni meteo per l'11 gennaio 2026 ci riservano alcune sorprese. Scopriremo insieme cosa aspettarci in ogni momento della giornata, per poter pianificare al meglio le nostre attività.

Previsioni dettagliate per l'11 gennaio 2026

Notte: Durante le ore notturne, Rimini sarà avvolta da un cielo con nubi sparse. La temperatura scenderà a 3.13°C, con un'umidità del 64%. La pressione atmosferica sarà di 1010 hPa, mentre il vento soffierà leggero da ovest con una velocità di 0.87 m/s.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo si schiarirà, regalando un cielo sereno. La temperatura salirà leggermente a 3.63°C, ma la percezione sarà più fredda, attorno a 1.3°C, a causa del vento più intenso da nord-ovest a 2.47 m/s. L'umidità aumenterà al 70%.

Mattina: Con l'alba, il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà a 2.79°C. Il vento da ovest si intensificherà ulteriormente, raggiungendo i 3.29 m/s, con una sensazione termica di -0.37°C. L'umidità sarà del 74%.

Mezza mattinata: A metà mattina, il cielo sarà ancora limpido e il sole splenderà su Rimini. La temperatura salirà a 4.58°C, con una sensazione termica di 1.63°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 3.53 m/s, mentre la pressione raggiungerà i 1018 hPa.

Mezzogiorno: Avvicinandoci all'ora di pranzo, il cielo si riempirà di poche nuvole, e la temperatura raggiungerà i 5.83°C. Il vento, proveniente da nord, sarà di 3.31 m/s, e l'umidità scenderà al 61%.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, le nuvole aumenteranno, diventando nubi sparse. La temperatura scenderà leggermente a 5.53°C, ma la percezione sarà di 4.14°C. Il vento diminuirà la sua intensità, soffierà da nord-ovest a 1.85 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un cielo prevalentemente nuvoloso con nubi sparse. La temperatura sarà di 4.55°C, con umidità al 75%. Il vento da sud-ovest si manterrà leggero, a 1.28 m/s.

Sera: Durante le ore serali, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, e la temperatura si aggirerà attorno ai 4.35°C. Il vento, proveniente da sud, avrà una velocità di 2.13 m/s, mentre l'umidità salirà al 78%.

Riepilogo della giornata

La giornata dell'11 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da un alternarsi di cieli sereni e nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra i 2.79°C e i 5.83°C, con venti moderati provenienti principalmente da nord-ovest. Non sono previste precipitazioni, e la pressione atmosferica varierà tra i 1010 e i 1024 hPa. In sintesi, ci aspetta una giornata tipicamente invernale, ma senza eventi meteorologici estremi.