Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 12 febbraio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 12 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 12 febbraio 2026, Rimini si prepara ad affrontare una giornata meteorologicamente variegata. Gli abitanti della città romagnola dovranno fare i conti con un mix di nuvole e piogge leggere, ma le temperature potrebbero riservare qualche sorpresa. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per le diverse fasce orarie della giornata, per pianificare al meglio le nostre attività.

Previsioni dettagliate per le diverse fasce orarie

Notte: La giornata inizia con un cielo coperto e una temperatura di 10.16°C. L'umidità si attesta all'85%, mentre il vento soffia da sud-est a 1.46 m/s. La pressione è di 995 hPa, e la visibilità è buona. Una notte tranquilla, senza precipitazioni in vista.

Prima mattina: Alle prime luci dell'alba, le nuvole continuano a coprire il cielo. La temperatura sale leggermente a 10.91°C, con un'umidità del 79%. Il vento cambia direzione, provenendo ora da sud-ovest a una velocità di 2.41 m/s. Anche in questa fascia oraria, non sono previste piogge.

Mattina: In mattinata, il cielo rimane coperto e la temperatura raggiunge i 12.34°C. L'umidità scende al 73%, mentre il vento si intensifica, arrivando a 6.44 m/s con raffiche fino a 12.47 m/s. Ancora nessuna precipitazione prevista, ma l'atmosfera si fa più dinamica.

Mezza mattinata: A metà mattina, le nuvole non accennano a diradarsi e arriva una leggera pioggia con 0.28 mm di precipitazioni. La temperatura scende leggermente a 11.68°C, con un'umidità dell'82%. Il vento soffia da sud-ovest a 3.19 m/s, con raffiche fino a 4.33 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo rimane coperto e la pioggia continua, sebbene in modo meno insistente, con 0.14 mm di precipitazioni. La temperatura sale a 13.37°C, una delle più alte della giornata, e l'umidità scende al 66%. Il vento soffia da ovest a 2.68 m/s, con raffiche fino a 5.33 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo è ancora coperto e la pioggia leggera porta 0.16 mm di precipitazioni. La temperatura scende nuovamente a 9.94°C, con un'umidità del 93%. Il vento soffia da nord-ovest a 5.78 m/s, con raffiche fino a 9.23 m/s.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le nuvole non lasciano spazio al sole. La temperatura si attesta a 9.43°C, con un'umidità del 90%. Il vento soffia da nord-ovest a 5.27 m/s, con raffiche fino a 9.93 m/s. Nessuna pioggia prevista in questa fascia oraria.

Sera: In serata, il cielo rimane prevalentemente coperto, con una temperatura di 9.46°C e un'umidità dell'83%. Il vento soffia da ovest a 2.91 m/s, con raffiche fino a 4.78 m/s. La visibilità resta ottima, e non si prevedono precipitazioni.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da cielo coperto per gran parte del tempo, con piogge leggere che si concentreranno soprattutto nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 9.43°C e i 13.37°C, offrendo un clima relativamente mite per il mese di febbraio. Il vento varierà in direzione e intensità, con raffiche che potrebbero raggiungere i 12.47 m/s nella mattinata. In sintesi, una giornata invernale tipica, dove il maltempo sarà presente ma non impedirà completamente le attività quotidiane.