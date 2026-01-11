Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 12 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 12 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, Rimini si prepara ad accogliere una giornata invernale tipica, con una serie di variazioni meteorologiche che si susseguiranno nel corso delle ore. Gli abitanti della città romagnola dovranno adeguarsi a un clima prevalentemente nuvoloso, ma con alcune sorprese che potrebbero rendere la giornata interessante. Ecco le previsioni dettagliate per il 12 gennaio 2026.

Le previsioni orarie per Rimini

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 3.72°C e un cielo caratterizzato da nubi sparse. L'umidità è al 70%, mentre il vento soffia leggermente da ovest-sud-ovest a una velocità di 1.29 m/s.

Prima mattina: Verso le 03:00, la temperatura scende leggermente a 3.57°C e il cielo diventa coperto. L'umidità si riduce al 69%, con una pressione costante di 1024 hPa. Il vento continua a soffiare da ovest a 1.31 m/s.

Mattina: Alle 06:00, la situazione rimane simile con 3.24°C e nubi sparse. L'umidità scende ulteriormente al 66% e il vento si orienta da sud-ovest a 1.27 m/s.

Mezza mattinata: Durante la mattinata, intorno alle 09:00, la temperatura sale a 5.16°C mentre il cielo resta coperto. L'umidità è del 59% e il vento quasi si ferma, registrando solo 0.47 m/s da ovest.

Mezzogiorno: A metà giornata, la temperatura raggiunge i 6.67°C con un cielo ancora coperto. L'umidità si attesta al 56% e il vento soffia da nord-est a 1.05 m/s, mantenendo una giornata tranquilla.

Primo pomeriggio: Il pomeriggio inizia con 6.2°C e il cielo continua ad avere nubi sparse. L'umidità sale al 63%, mentre il vento proviene da nord-est a 1.37 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso le 18:00, la temperatura scende a 5.24°C con nubi sparse che velano il cielo. L'umidità si innalza al 69% con un vento da sud a 1.23 m/s.

Sera: La giornata si conclude con una temperatura di 5.21°C e il cielo che resta parzialmente nuvoloso. L'umidità è al 71% e il vento da sud continua a soffiare a 1.62 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Nel complesso, la giornata del 12 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente nuvoloso, con temperature che oscilleranno tra i 3°C e i 7°C. L'umidità varierà dal 56% al 71%, mentre il vento sarà generalmente debole, proveniente principalmente da ovest e sud-ovest. Non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata adatta a chi desidera trascorrere del tempo all'aperto, pur prestando attenzione alle basse temperature. In sintesi, una tipica giornata invernale, con condizioni stabili e variabili nel corso delle ore.