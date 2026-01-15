Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 16 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 16 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Rimini si prospetta interessante dal punto di vista meteorologico, con una varietà di condizioni che accompagneranno i cittadini durante le diverse fasi del giorno. Nonostante il cielo prevalentemente coperto, ci saranno alcuni momenti di leggera variabilità che potrebbero avere un ruolo significativo nel definire le attività quotidiane degli abitanti e dei turisti. Continuate a leggere per scoprire le previsioni dettagliate ora per ora.

Previsioni dettagliate ora per ora

Notte: Le ore notturne inizieranno con un cielo completamente coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 9.72°C, con un’umidità del 94%. Il vento soffierà da nord a una velocità di 1.09 m/s, con raffiche che non supereranno 1.02 m/s. Non sono previste precipitazioni, ma la copertura nuvolosa sarà totale. La pressione atmosferica sarà di 1022 hPa, garantendo una notte tranquilla.

Prima mattina: Alle prime luci dell’alba, il cielo continuerà a essere coperto. La temperatura scenderà leggermente a 9.56°C, ma la percezione termica sarà di 9.18°C a causa di un leggero aumento del vento proveniente da nord-est. L’umidità si manterrà al 94%, mentre il vento raggiungerà una velocità di 1.47 m/s. La visibilità sarà ottimale a 10 km.

Mattina: Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con la temperatura che salirà a 9.98°C. L’umidità scenderà leggermente all’89%, e il vento calerà a 0.41 m/s. La pressione atmosferica resterà stabile a 1021 hPa, mentre la visibilità continuerà a essere di 10 km.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il cielo non mostrerà alcun segno di apertura, mantenendosi coperto. La temperatura salirà a 10.42°C, con una sensazione termica di 9.79°C. L’umidità sarà all’87% e il vento soffierà da nord a una velocità di 1.2 m/s, promettendo una mattinata piuttosto tranquilla.

Mezzogiorno: Verso mezzogiorno, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili con un cielo coperto. La temperatura raggiungerà i 10.82°C, con una percezione di 10.18°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 1.89 m/s da nord. L’umidità sarà dell’85%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, una leggera pioggia potrebbe fare la sua comparsa, con una probabilità del 20%. La temperatura scenderà leggermente a 10.38°C, e l'umidità aumenterà all’87%. Il vento sarà moderato, con una velocità di 1.56 m/s da nord-est, e si prevede una precipitazione di 0.1 mm.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con la temperatura intorno ai 10.08°C. L’umidità sarà dell’88%, e il vento calerà a 1.12 m/s. La pressione si manterrà stabile a 1021 hPa, promettendo un pomeriggio sereno nonostante le nuvole.

Sera: La serata si concluderà con un cielo ancora coperto e una temperatura di 10.12°C. L’umidità si manterrà alta all’88%, mentre il vento soffierà da nord-est a 1.62 m/s. La visibilità sarà di 10 km, garantendo una serata tranquilla ma senza variazioni significative nel cielo.

Riepilogo delle previsioni per Rimini

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che oscilleranno tra i 9.56°C e i 10.82°C. L'umidità rimarrà alta per tutta la giornata, variando tra l’85% e il 94%. Il vento sarà generalmente debole, proveniente principalmente da nord e nord-est, e non supererà i 1.89 m/s. Nel primo pomeriggio potrebbe verificarsi una leggera pioggia, ma per il resto della giornata non sono previste precipitazioni. In sintesi, si prevede una giornata con condizioni stabili e senza grandi variazioni climatiche, ideale per chi preferisce la tranquillità di un cielo coperto e temperature miti.