Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 2 febbraio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 2 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

A cura di Redazione
01 febbraio 2026 15:00
Domani a Rimini ci aspetta una giornata meteorologica interessante, con un mix di condizioni che potrebbero influenzare le nostre attività quotidiane. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per il 2 febbraio 2026, esplorando le previsioni dettagliate per ogni momento della giornata.

Previsioni Dettagliate per la Giornata

Notte: La notte avrà un cielo con nubi sparse. La temperatura sarà di 6,29°C, con un'umidità del 75%. Il vento soffierà da ovest a 3,75 m/s, con raffiche fino a 5,18 m/s. La pressione atmosferica si attesterà a 1009 hPa.

Prima mattina: Nella prima mattina, le nubi sparse continueranno a coprire il cielo. La temperatura scenderà leggermente a 5,59°C, con l'umidità che aumenterà all'80%. Il vento calerà, soffiando a 2,62 m/s da ovest.

Mattina: Durante la mattina, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso. La temperatura scenderà ulteriormente a 4,84°C, ma la sensazione termica sarà di 3,9°C. Il vento sarà debole, proveniente da sud-ovest a 1,4 m/s.

Mezza mattinata: La mezza mattinata vedrà un miglioramento con il ritorno del cielo sereno. La temperatura salirà a 6,87°C, con un'umidità al 70%. Il vento sarà quasi assente, soffiando leggermente da sud a 0,31 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà limpido e la temperatura toccherà gli 8,88°C. L'umidità si manterrà al 63% e il vento soffierà da est a 1,95 m/s. Le condizioni saranno ideali per attività all'aperto.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, ci sarà la presenza di poche nuvole. La temperatura sarà di 8,43°C, ma la sensazione di fresco sarà più marcata, con un vento da est a 3,67 m/s.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse. La temperatura sarà di 7,52°C, con un'umidità del 75%. Il vento soffierà da sud-est a 3,26 m/s.

Sera: La sera si concluderà con un cielo coperto. La temperatura sarà di 7,16°C, con un'umidità del 77%. Il vento sarà presente da sud-est a 3,39 m/s.

Riepilogo delle Previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un inizio con nubi sparse e temperature fresche, seguita da momenti di cielo sereno verso la metà della giornata. Nel pomeriggio si assisterà a un ritorno delle nuvole, con un aumento graduale della copertura nuvolosa verso sera. Le temperature oscilleranno tra i 4,84°C e gli 8,88°C, rendendo la giornata adatta a chi ama le temperature fresche. Il vento sarà generalmente debole, non influenzando significativamente le condizioni generali. In sintesi, ci attende una giornata variabile, con momenti di sole che si alterneranno a cieli nuvolosi.

