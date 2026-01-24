Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 25 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 25 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, una delle mete turistiche più amate della Riviera Romagnola, si prepara ad affrontare una giornata invernale dal clima variabile ma interessante. Le previsioni meteo per domani, 25 gennaio 2026, suggeriscono un mix di condizioni che potrebbero influenzare le attività all'aperto e il traffico cittadino. Continuate a leggere per scoprire come si evolverà il tempo nel corso della giornata.

Dettagli delle previsioni meteo per il 25 gennaio 2026

Notte: La notte inizierà sotto un cielo coperto, con una temperatura di 8.1°C. L'umidità sarà alta, al 93%, e il vento soffierà da sud-est a una velocità di 2.75 m/s. La pressione atmosferica sarà di 1003 hPa. Sebbene il cielo sia nuvoloso, non ci saranno precipitazioni.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà a 8.78°C, ma arriveranno le prime piogge leggere, con una probabilità di precipitazione dell'84% e accumuli di 0.53 mm. Il vento soffierà leggermente da sud-est a 2.61 m/s, mantenendo il cielo completamente coperto.

Mattina: Durante la mattina si intensificherà la pioggia leggera, con un accumulo di 2.02 mm e una probabilità di pioggia al 100%. La temperatura si manterrà costante a 8.77°C, con l'umidità al 92%. Il vento sarà quasi impercettibile, provenendo da sud-ovest a 1.18 m/s.

Mezza mattinata: A metà mattinata, le precipitazioni diminuiranno, con un accumulo di 0.33 mm e una probabilità di pioggia del 55%. La temperatura resterà pressoché invariata a 8.75°C, mentre il vento cambierà direzione, provenendo da nord-ovest a 3.21 m/s. Il cielo rimarrà coperto.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il cielo sarà ancora coperto ma non si prevedono piogge. La temperatura salirà fino a 10.59°C e il vento soffierà da nord-ovest a 1.75 m/s. L'umidità scenderà al 73%, offrendo una breve tregua dal tempo piovoso della mattina.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si manterrà nuvoloso senza precipitazioni. La temperatura si abbasserà leggermente a 9.34°C, con il vento che cambierà direzione, provenendo da nord a 2.77 m/s. L'umidità risalirà all'82%.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, le condizioni meteorologiche resteranno stabili, con un cielo coperto e una temperatura di 7.32°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 3.09 m/s, e l'umidità sarà del 91%. Non sono previste precipitazioni.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto e una temperatura di 6.84°C. Il vento soffierà da nord-ovest a 2.84 m/s. L'umidità sarà del 90% e, sebbene il cielo resti nuvoloso, non ci saranno piogge previste.

Riepilogo delle previsioni meteo del giorno

Nel complesso, la giornata del 25 gennaio 2026 a Rimini sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da una mattinata piovosa. Le temperature oscilleranno tra i 6.84°C e i 10.59°C, con un'umidità elevata per gran parte del giorno. Il vento varierà in direzione e intensità, senza mai raggiungere velocità significative. Gli abitanti e i visitatori di Rimini dovrebbero prepararsi per una giornata umida e nuvolosa, con la possibilità di godere di qualche ora asciutta nel pomeriggio. In sintesi, sarà una tipica giornata invernale lungo la costa adriatica, ideale per chi preferisce le atmosfere invernali tranquille.