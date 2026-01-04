Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 5 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 5 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Domani, 5 gennaio 2026, Rimini si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da un meteo instabile e variegato. Le condizioni atmosferiche varieranno notevolmente nel corso della giornata, offrendo un mix di nuvole, pioggia e neve. Scopriamo insieme cosa ci riserva il cielo riminese per le prossime ore.

Le Previsioni Dettagliate per Fascia Oraria

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente coperto e una temperatura di -0,2°C. L'umidità si attesta al 75%, mentre il vento soffia leggermente da est-nordest a 1,79 m/s. Nonostante la copertura nuvolosa, le precipitazioni sono limitate, con una probabilità del 39%.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura sale a 5,31°C, ma l'umidità raggiunge il 93%. Arriva la pioggia leggera, con 1,05 mm di precipitazioni previste e una probabilità del 100%. Il vento cambia direzione provenendo da nord, con una velocità di 2,05 m/s.

Mattina: La pioggia continua a cadere, portando 1,48 mm di precipitazioni. La temperatura scende a 4,03°C e l'umidità aumenta al 96%. Il vento, ora proveniente da nord-ovest, si intensifica a 2,77 m/s. La visibilità si riduce notevolmente a 3669 metri.

Mezza mattinata: Le condizioni rimangono instabili con pioggia leggera di 0,64 mm. La temperatura scende ulteriormente a 3,71°C, con un'umidità del 95%. Il vento da ovest-nordovest raggiunge i 3,55 m/s, mentre la visibilità si riduce ulteriormente a 1645 metri.

Mezzogiorno: A metà giornata, le piogge si trasformano in neve, con 0,79 mm di precipitazioni nevose. La temperatura cala a 3,26°C, e l'umidità rimane alta al 95%. Il vento soffia da ovest a 3,6 m/s. La visibilità migliora leggermente, ma resta limitata a 3691 metri.

Primo pomeriggio: La neve continua a cadere con 0,75 mm di precipitazioni. La temperatura è di 2,86°C, mentre il vento da ovest-ovest-nordovest mantiene la velocità a 3,6 m/s. La visibilità diminuisce nuovamente a 2942 metri.

Tardo pomeriggio: Nel tardo pomeriggio, il cielo rimane coperto, ma le precipitazioni cessano. La temperatura risale a 3,71°C, con un'umidità dell'88%. Il vento da ovest si calma leggermente a 3,51 m/s, e la visibilità migliora notevolmente a 10000 metri.

Sera: In serata, la copertura nuvolosa persiste, ma senza precipitazioni. La temperatura è di 3,44°C, con un vento da ovest-ovest-nordovest che si intensifica a 4,22 m/s. L'umidità sale al 91%, mentre la visibilità resta eccellente a 10000 metri.

Riepilogo delle Condizioni Meteorologiche

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da un meteo variegato, con alternanza tra pioggia e neve, accompagnate da un cielo coperto per la maggior parte del tempo. Le temperature oscilleranno tra -0,2°C e 5,31°C, mentre il vento varierà in direzione e intensità, raggiungendo punte di 4,22 m/s la sera. La visibilità subirà forti variazioni, migliorando nel tardo pomeriggio e sera. In sintesi, sarà una giornata dinamica, in cui le condizioni meteorologiche cambieranno rapidamente.