Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 6 febbraio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 6 febbraio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La città di Rimini si prepara ad affrontare una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente variabili. Mentre alcuni momenti della giornata sembrano promettere un miglioramento, altre fasce orarie indicano il ritorno della pioggia. Scopriamo insieme cosa ci riserva il meteo per domani, 6 febbraio 2026.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La giornata inizia con una pioggia leggera, accompagnata da una temperatura di 9.77°C. L'umidità è elevata, raggiungendo l'87%, mentre la pressione atmosferica si attesta sui 994 hPa. Il vento soffia da sud-est con una velocità di 2.94 m/s, con raffiche fino a 4.73 m/s. La visibilità è ridotta a 5270 metri.

Prima mattina: La situazione meteorologica peggiora leggermente con una pioggia moderata e una probabilità di precipitazione del 100%. La temperatura scende lievemente a 9.71°C, ma il vento aumenta di intensità, raggiungendo i 6.28 m/s. La pressione cala a 989 hPa, mentre l'umidità sale all'88%.

Mattina: La pioggia continua, seppur con minore intensità, registrando 2.46 mm di precipitazioni. La temperatura scende a 9.31°C, con un'umidità che raggiunge il 91%. Il vento, proveniente da sud-est, si attenua a 4.4 m/s.

Mezza mattinata: Si assiste a un miglioramento, con la scomparsa della pioggia e un cielo coperto. La temperatura sale a 12.1°C, con una percezione di 11.19°C, mentre il vento gira da ovest e si intensifica a 8.41 m/s. L'umidità scende al 70%.

Mezzogiorno: Torna la pioggia leggera, con precipitazioni di 0.4 mm. La temperatura diminuisce a 9.65°C e il vento, da ovest, aumenta fino a 9.31 m/s. L'umidità risale all'89%.

Primo pomeriggio: Le condizioni rimangono invariate, con una leggera pioggia che accumula 0.82 mm. La temperatura è di 9.52°C e il vento, leggermente più debole a 5.85 m/s, proviene ancora da ovest. L'umidità si attesta all'87%.

Tardo pomeriggio: La pioggia cessa, lasciando spazio a un cielo coperto. La temperatura sale a 10.17°C, con una percezione termica di 9.31°C. Il vento, molto più debole, soffia da ovest a 1.96 m/s.

Sera: La giornata si conclude con un ritorno della pioggia leggera, accumulando 0.19 mm. La temperatura rimane stabile a 10.06°C, mentre il vento, quasi impercettibile, raggiunge appena 1.06 m/s. L'umidità è moderata all'82%.

Riepilogo delle condizioni meteorologiche

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da una grande variabilità meteorologica. Sebbene alcuni momenti promettano un miglioramento, la pioggia sarà una costante che accompagnerà le diverse fasce orarie. Le temperature si manterranno piuttosto miti per il periodo, oscillando fra i 9°C e i 12°C. Il vento, variabile nella direzione e nell'intensità, contribuirà a rendere percepibili le variazioni di temperatura. In sintesi, sarà una giornata in cui la pioggia leggera si alternerà a cieli coperti, richiedendo l'uso di ombrelli per chi si avventurerà all'esterno.