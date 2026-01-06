Ecco come cambierà il Tempo a Rimini il 7 gennaio 2026 e nei prossimi giorni | Aggiornamento

Che tempo farà domani 7 gennaio 2026 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

La giornata di domani a Rimini si preannuncia decisamente invernale, con condizioni meteo che potrebbero riservare sorprese. Le precipitazioni nevose saranno protagoniste, accompagnate da temperature rigide tipiche del mese di gennaio. Se avete in programma di uscire, vi consigliamo di prestare attenzione alle previsioni dettagliate per ciascun momento della giornata, per affrontare al meglio le condizioni atmosferiche.

Previsioni dettagliate per il 7 gennaio 2026

Notte: La notte inizierà con una forte probabilità di precipitazioni nevose, con una possibilità del 97% di nevicate. La temperatura scenderà fino a 0.46°C, ma il vento da nord-est a 4.49 m/s farà percepire il freddo come se fosse -4.04°C. Si prevedono circa 1.09 mm di neve.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la neve continuerà a cadere con una probabilità del 100%. La temperatura salirà leggermente a 2.27°C, ma si sentirà ancora freddo, con una percezione di -0.5°C. Il vento si calmerà a 2.68 m/s, e si accumuleranno 1.47 mm di neve.

Mattina: La nevicata persisterà con una probabilità del 100%, e la temperatura raggiungerà i 2.96°C. Nonostante il lieve aumento termico, il vento da nord-est a 4.01 m/s farà percepire una temperatura di -0.65°C. Si attendono 0.74 mm di neve.

Mezza mattinata: Verso metà mattina, la neve continuerà a cadere, con una probabilità del 94%. La temperatura scenderà a 1.64°C, e il vento, seppur più leggero a 2.69 m/s, farà percepire un freddo di -1.26°C. Sono previsti 0.78 mm di precipitazioni nevose.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la nevicata proseguirà con una probabilità del 98%. La temperatura sarà di 2.01°C, ma il vento da ovest a 4.18 m/s farà percepire -1.93°C. Si accumuleranno ulteriori 1.22 mm di neve.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la possibilità di neve diminuirà al 49%, con una temperatura che salirà a 3.2°C. Tuttavia, il vento da nord a 5.22 m/s farà sembrare la temperatura di -1.03°C. Si prevede un accumulo di 0.26 mm di neve.

Tardo pomeriggio: In tardo pomeriggio, la probabilità di neve aumenterà nuovamente al 76%, con una temperatura di 2.78°C. Il vento sarà più intenso, a 7.25 m/s da nord-ovest, portando la percezione termica a -2.44°C. Si prevede una nevicata di 0.58 mm.

Sera: La giornata terminerà con ancora una possibilità del 51% di neve, e una temperatura di 1.53°C. Il vento da ovest a 4.61 m/s farà percepire -2.78°C. Un'ulteriore nevicata di 0.39 mm è attesa.

Riepilogo delle previsioni del giorno

Le previsioni meteo per Rimini il 7 gennaio 2026 indicano una giornata caratterizzata da nevicate continue e temperature rigide. L'intera giornata sarà dominata da cieli coperti e una temperatura che oscillerà tra i 0.46°C e i 3.2°C, ma il vento freddo farà percepire temperature ben più basse. La neve sarà protagonista, con accumuli significativi in diverse fasce orarie. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni stradali e considerare eventuali ritardi nei trasporti. Con il vento moderato e le basse temperature, è fondamentale coprirsi adeguatamente per proteggersi dal freddo intenso.