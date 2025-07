Ecco come rinasce l'ex colonia Enel: nuove abitazioni, parcheggi e una grande area verde

Partito il cantiere, a metà 2027 la nascita del nuovo quartiere: Green Marina

È partito il cantiere di Green Marina, il progetto di rigenerazione promosso da Supernova che trasformerà l’area ex Enel di Via Destra del Porto, abbandonata da oltre vent’anni, in un nuovo tassello sostenibile e a misura di persona nel quartiere Marina Centro, con un parco pubblico, residenze di nuova generazione e servizi pensati per la comunità.



In posizione ideale, il nuovo complesso si affaccia sul Porto Canale, a circa 10 minuti a piedi dalla spiaggia, dalla stazione ferroviaria e a breve distanza dal centro.



Il progetto, sviluppato in sinergia con il Comune di Rimini, si inserisce in una più ampia visione di riqualificazione del contesto urbano esistente, con particolare attenzione alla rigenerazione della banchina destra del Porto Canale, un asse fondamentale per la connessione tra il centro e il mare fino al porto.

“L'interesse pubblico dell'intervento è stato riconosciuto dal Consiglio Comunale di Rimini - sottolinea Valentina Ridolfi, Assessora all’Urbanistica – non solo per il valore della proposta architettonica e per la riqualificazione di un ambito degradato e dismesso da tempo, ma anche per l'importante previsione di dotazioni pubbliche che contribuiranno a rafforzare lo sforzo in atto di riqualificazione della banchina destra del Porto Canale”.Grazie al permesso di costruire convenzionato recentemente ottenuto, si apre una nuova fase concreta del progetto: con l’impresa riminese Eco Demolizioni iniziano le opere di bonifica ambientale e le demolizioni dei vecchi fabbricati industriali, risalenti agli anni Cinquanta e Sessanta e in stato di degrado, che genereranno un’area salubre e sicura.“Con grande soddisfazione diamo ufficialmente il via al cantiere che porterà alla nascita di Green Marina entro metà 2027– afferma Pietro Perego, Project Manager di Supernova –. È un progetto che abbiamo immaginato come una nuova esperienza del vivere e dell’abitare, dove il verde, lo sport, le connessioni e l’architettura si uniscono per generare bellezza e benessere quotidiano. Green Marina restituisce valore a un’area dimenticata e risponde alle esigenze della città di oggi, ma soprattutto di quella di domani”.Cuore del progetto sarà un parco urbano di circa 2.000 mq, pensato come luogo di socialità, benessere e inclusione, completamente accessibile, dotato di area sportiva attrezzata e attraversato da un percorso ciclopedonale che collegherà via Destra del Porto a Via Dardanelli, rafforzando le connessioni con il tessuto urbano esistente.Accanto al parco, nasceranno 30 residenze di alto profilo progettate dallo studio romagnolo Alessandro Bucci Architetti: un unico immobile su cinque livelli con bilocali, trilocali, quadrilocali e pentalocali, tutti dotati di spazi esterni come balcone, terrazzo o giardino privato. Un mix abitativo flessibile, elegante e contemporaneo, dal carattere mediterraneo, pensato per chi cerca qualità architettonica, sostenibilità ambientale e benessere abitativo.Gli appartamenti, costruiti in classe energetica A4, saranno dotati di impianti di ultima generazione, fotovoltaico, isolamento acustico e massima luminosità. Ogni unità sarà personalizzabile con materiali e finiture di qualità.Il complesso prevede circa 60 posti auto privati pertinenziali, in parte box interrati predisposti per la ricarica elettrica, posti moto, deposito bici e un parcheggio pubblico su Via Dardanelli con 28 posti auto e 20 posti bici. Gli accessi saranno differenziati tra pedonali e carrabili, in un sistema chiaro e funzionale per residenti e visitatori.