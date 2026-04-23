Ecco come sarà il nuovo aeroporto di Rimini: parcheggio, ristoranti, parco e anche una discoteca

Previsto anche un parcheggio multipiano da 1500 posti

Airiminum guarda al futuro e progetta il rilancio dell'aeroporto Fellini, attraverso due direttrici: la prima è realizzare, con il placet delle amministrazioni locali, un'integrazione con il sistema aeroportuale regionale, in modo tale da distribuire il traffico passeggeri in maniera più omogenea, senza che gli scali siano in concorrenza. La seconda invece riguarda lo scalo, che nelle intenzioni del gestore dovrà essere non solo infrastruttura di trasporto, ma spazio aperto a tutta la città, che possa essere vissuto anche da chi non prende l'aereo per viaggiare. Il progetto prevede infatti la realizzazione di spazi per la ristorazione e di una discoteca.

In 14 anni, come riferito da Airiminum, è previsto un investimento massiccio di 200 milioni e anche una riqualificazione della struttura, secondo il progetto dell'architetto Massimo Roj. L'intervento non riguarderà solo il terminal, al quale sarà dedicato la prima fase della riqualificazione, con sistemazione della facciata e realizzazione di un nuovo piano, ma anche la messa in opera di nuovi spazi: una galleria accessibile a tutti - prima dell'area dei controlli di sicurezza per l'imbarco - con negozi, bar e servizi, oltre a un ponte attivo, una struttura sopraelevata con ristorante e vista sugli aerei, un'esperienza in più per utenti e visitatori. In più sarà realizzato un "air park", una copertura verde accessibile che nelle intenzioni del progettista "connette fisicamente e simbolicamente aeroporto e città, trasformando il tetto dell’infrastruttura in uno spazio pubblico fruibile", diventando un parco su più livelli. Previsto anche un parcheggio multipiano da 1500 posti.

Sempre sul progetto, l'architetto Roj evidenzia: "Grazie al ponte pedonale di collegamento con il terminal, il verde diventa dispositivo di connessione tra aeroporto e città, costruendo una continuità fisica e percettiva tra suolo urbano e infrastruttura. Il sistema paesaggistico si articola in un giardino botanico con vegetazione aerea sospesa, piazze pubbliche, arene sportive, spazi di sosta e un ristorante rooftp di 1.200 mq Airport Disco, un luogo per eventi unici che reinterpreterà, con un linguaggio attuale, la discoteca che ha reso celebre Rimini nel mondo musicale. Questa scelta apre l’aeroporto alla città, rendendo l’infrastruttura fruibile anche da chi non vola e trasformandola in una nuova centralità urbana". L'intento, quindi, è rendere l'aeroporto più integrato con la città, trasformandolo in un luogo urbano aperto, vivibile da tutta la cittadinanza e dai turisti.