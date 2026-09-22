Eco Demolizioni debutta a RemTech, la fiera dedicata al risanamento dei territori

L'azienda riminese ha presentato a Ferrara il proprio approccio alla sostenibilità, tra economia circolare, innovazione e rigenerazione urbana

Un debutto che guarda alla rigenerazione dei territori e all'economia circolare. Eco Demolizioni ha partecipato per la prima volta a RemTech Expo, la manifestazione dedicata alle tecnologie per il risanamento, la rigenerazione e la sicurezza del territorio, andata in scena a Ferrara Fiere dal 16 al 18 settembre. Un'edizione particolare anche per la fiera, che quest'anno ha celebrato i vent'anni dalla nascita. Per l'azienda riminese, la partecipazione rappresenta un'occasione di confronto con un settore che incrocia diversi ambiti della propria attività. Dal recupero dei rifiuti e dalla loro trasformazione in Materie Prime Seconde attraverso gli impianti fissi e mobili, fino agli interventi di rigenerazione urbana e ai cantieri legati alle emergenze.

Tra i progetti citati da Eco Demolizioni c'è quello sull'ex Corderia di Viserba, area dismessa interessata da un percorso di rigenerazione, mentre sul fronte delle emergenze figura l'intervento di demolizione post-sisma realizzato a Tolentino. Un insieme di attività che l'azienda riconduce al tema dell'economia circolare e al claim che accompagna il percorso della società, diventata Società Benefit nel 2024: "Recover the Future - Recuperiamo il Futuro". A RemTech spazio anche all'innovazione applicata alla sostenibilità. Eco Demolizioni ha presentato il rinnovo del proprio parco mezzi e il portale digitale attraverso cui vengono monitorati in tempo reale i consumi, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi energetici. Tra gli elementi distintivi c'è inoltre l'impianto mobile autorizzato per il recupero delle guaine bituminose, che vengono trasformate in Materie Prime Seconde destinate alla produzione di asfalto.

Durante i tre giorni di manifestazione lo stand dell'azienda ha accolto rappresentanti di imprese, enti istituzionali e governativi, delegazioni estere, mondo della ricerca e associazioni. Un pubblico eterogeneo che restituisce la dimensione sempre più trasversale dei settori legati al risanamento e alla rigenerazione del territorio. La partecipazione arriva inoltre in una fase di particolare attività per Eco Demolizioni, impegnata nei cantieri della commessa affidata da Hera per gli interventi sulla rete idrica del territorio. Anche per questo, il confronto sviluppato durante la manifestazione viene considerato dall'azienda un'occasione per rafforzare i rapporti con gli stakeholder locali e con le istituzioni, mantenendo aperto il dialogo anche dopo la conclusione della fiera.