Eco Demolizioni vola a Madrid: l’azienda riminese finalista ai World Demolition Awards

La candidatura riguarda un intervento di demolizione urbana realizzato in via Boncompagni, a Roma. È il terzo riconoscimento ottenuto dall’azienda nel 2026

Da Rimini a Madrid, passando per Roma. Eco Demolizioni è tra i finalisti dei World Demolition Awards 2026, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati al settore della demolizione e del recycling. La candidatura riguarda il progetto realizzato in via Boncompagni, a Roma, inserito nella categoria Urban Demolition, dedicata agli interventi di demolizione in contesti urbani.

Il verdetto arriverà il 5 novembre a Madrid, durante la cerimonia dei World Demolition Awards, inserita nel programma del World Demolition Summit, in calendario il 4 e 5 novembre. Nelle stesse giornate Eco Demolizioni sarà presente anche a Rimini Fiera con un proprio stand alla 29esima edizione di Ecomondo, manifestazione alla quale l’azienda partecipa da tre anni.

Per l’azienda riminese si tratta del terzo riconoscimento del 2026. Nei mesi scorsi Eco Demolizioni ha infatti conquistato agli Idra Awards 2026 il premio «Demolizione dell’anno – Area Urbana», grazie al progetto realizzato nel Rione Ludovisi a Roma. È arrivata poi la finale della tappa di Ancona della Benefit Competition, con il progetto «Lavor-io Lab.», dedicato all’inserimento lavorativo di giovani con disabilità intellettive.

Tre candidature e riconoscimenti che raccontano ambiti diversi dell’attività dell’azienda: dagli interventi di demolizione urbana ai progetti legati all’inclusione. «Essere finalisti ai World Demolition Awards è motivo di grande soddisfazione e rappresenta un riconoscimento al lavoro che svolgiamo quotidianamente», spiegano da Eco Demolizioni. La finale di Madrid arriva, aggiungono, dopo la vittoria agli Idra e quella alla Benefit Competition, a conferma dell’attenzione ricevuta dai progetti dell’azienda da parte di giurie e realtà diverse, anche a livello internazionale.