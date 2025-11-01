Ecomondo 2025: la green economy torna alla Fiera di Rimini

La Regione Emilia-Romagna in prima linea per sostenibilità e innovazione

Dal 4 al 7 novembre la Fiera di Rimini ospita la 28ª edizione di Ecomondo, uno dei principali appuntamenti italiani dedicati alla green e circular economy. Un evento che ogni anno richiama imprese, istituzioni, ricercatori e cittadini per condividere esperienze e buone pratiche in tema di transizione ecologica. La Regione Emilia-Romagna sarà presente con uno stand istituzionale che ospiterà incontri tecnici, attività didattiche con le scuole e momenti di confronto con amministrazioni locali e aziende. All’inaugurazione parteciperanno il presidente Michele de Pascale e l’assessora regionale all’Ambiente Irene Priolo. Tra i temi centrali degli appuntamenti allo stand regionale figurano la qualità dell’aria, la gestione delle risorse idriche nel bacino del Po, la circolarità negli appalti pubblici e le politiche energetiche locali. In programma anche un approfondimento curato da Arpae su clima e sostenibilità e la presentazione dei risultati del progetto europeo Plan4Cet, dedicato alla transizione energetica degli enti locali.