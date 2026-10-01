Ecomondo 2026, alla Fiera di Rimini oltre 70 eventi tra economia circolare e innovazione

Dal 3 al 6 novembre la 29ª edizione della manifestazione: attesi oltre 1.800 brand espositori e più di 1.000 hosted buyer da tutto il mondo

Un palinsesto convegnistico di alto profilo scientifico e istituzionale attende imprese, associazioni, istituzioni, ricercatori a Ecomondo 2026, la fiera internazionale dell'economia circolare, organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), che giunge quest'anno alla sua 29/a edizione, dal 3 al 6 novembre alla Fiera di Rimini.

Sono attesi oltre 1.800 brand espositori - con un incremento del 10% rispetto al 2025 di quelli esteri -, su circa 169.000 metri quadrati di superficie espositiva distribuita su 30 padiglioni, e oltre 1.000 hosted buyer provenienti da tutto il mondo, coinvolti con il sostegno del Ministero degli Esteri e di Ice, l'Agenzia per la promozione all'estero delle imprese italiane.

Saranno oltre 70 gli eventi in calendario, definiti dal Comitato Tecnico Scientifico internazionale della manifestazione presieduto dal professor Fabio Fava con il coinvolgimento di partner istituzionali pubblici e privati di livello europeo e internazionale, a cui si aggiungeranno ulteriori appuntamenti a cura di partner ed espositori. Grande attenzione sarà dedicata a politiche, ricerca e innovazione europee e alla cooperazione internazionale nel bacino del Mediterraneo e in Africa.

Fra gli appuntamenti chiave ci saranno la quinta edizione del Forum della Buona Comunicazione e il terzo Esg Ceo Summit.

In apertura, come di consueto, gli Stati Generali della Green Economy, martedì 3 e mercoledì 4 novembre, organizzati dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e promossi dal Consiglio Nazionale della Green Economy.