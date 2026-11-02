Ecomondo, il fuori salone di Rimini Blue Lab prosegue fino al 19 novembre

Incontri, laboratori e attività didattiche portano la sostenibilità fuori dai padiglioni della Fiera. Mercoledì 4 novembre un workshop sul monitoraggio delle coste e sulle tecnologie per prevedere i rischi ambientali.

Ecomondo esce dai padiglioni della Fiera e coinvolge la città con un calendario di iniziative che proseguirà fino al 19 novembre. È il programma "Ecomondo Off e oltre", promosso da Rimini Blue Lab, che propone incontri con esperti, laboratori, attività didattiche e momenti di divulgazione dedicati alla sostenibilità, alla tutela del mare e al territorio. Le iniziative coinvolgono cittadini, scuole, università, associazioni e operatori.

Tra gli appuntamenti in programma, mercoledì 4 novembre alle 17 al Rockisland, al Molo di Levante, si terrà il workshop "Dal monitoraggio all'azione: capire oggi il futuro delle nostre coste". L'incontro, a ingresso libero, è curato dagli esperti della Fondazione CMCC e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna. Al centro ci saranno i dati raccolti in mare e lungo le coste e il loro utilizzo per analizzare e prevedere fenomeni come erosione, mareggiate e innalzamento del livello del mare. Attraverso casi concreti, i ricercatori illustreranno il contributo di monitoraggio ambientale, modellistica, intelligenza artificiale e nuove tecnologie nella gestione dei rischi costieri. Un tema che riguarda da vicino anche Rimini, esposta agli effetti del cambiamento climatico.

La città è già coinvolta nella raccolta di informazioni grazie a due stazioni costiere di scienza partecipativa InterBox, installate al Rockisland e al capanno da pesca di Rimini Blue Lab, alla foce del deviatore Marecchia, a San Giuliano Mare. Le stazioni misurano diverse variabili relative al rapporto tra aria e mare e il livello dell'acqua. I dati sono liberamente accessibili ai cittadini e consultabili anche dalla comunità scientifica. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il Decade Collaborative Centre for Coastal Resilience e la Fondazione CMCC. Una parte del programma è dedicata alla formazione e all'educazione delle nuove generazioni. Giovedì 5 novembre alle 16.30, alla Cineteca comunale, è in calendario l'incontro "Immaginari ecologici e appartenenza cosmica: albi, figure e narrazioni", aperto alla cittadinanza e dedicato all'Ocean Literacy e all'educazione ecologica nei servizi per l'infanzia.

L'appuntamento prenderà spunto dal progetto pilota "Dal bosco al mare: per un'educazione ecologica nella scuola dell'infanzia", realizzato con le scuole dell'infanzia Delfino e Margherita nell'ambito di un programma di ricerca e formazione promosso da Rimini Blue Lab e dall'Università di Bologna. Interverranno Michela Schenetti, coordinatrice scientifica del progetto, e Marcella Terrusi, docente del Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita.

Rimini Blue Lab sarà presente anche all'interno di Ecomondo, con uno stand al padiglione D6, stand 207, dove sono previsti laboratori, incontri e momenti di divulgazione dedicati ai progetti ambientali del Comune.