Economia, Rimini cresce dello 0,8% nel 2026: export in calo del 9,6%

Le previsioni di Prometeia e Unioncamere Emilia-Romagna indicano un andamento in linea con i dati regionali e nazionali. Bene agricoltura, costruzioni e servizi, mentre arretra l'industria. Disoccupazione stabile al 4,4%

L'economia riminese crescerà dello 0,8% nel 2026, con una previsione dello 0,7% per il 2027. È quanto emerge dagli ultimi scenari previsionali di Prometeia e Unioncamere Emilia-Romagna, aggiornati a ottobre e rielaborati dal Sistema camerale regionale insieme all'Osservatorio economico e sociale della Camera di commercio della Romagna.

La stima per il 2026 è stata rivista al rialzo rispetto a luglio, quando l'incremento previsto era dello 0,3%. La crescita del valore aggiunto reale risulta sostanzialmente in linea con quella dell'Emilia-Romagna e dell'Italia, entrambe attese allo 0,9%. Guardando ai singoli comparti, il dato più positivo riguarda l'agricoltura, per la quale è previsto un aumento della ricchezza prodotta del 6,5%. Segno più anche per le costruzioni (+1,2%) e i servizi (+1%), mentre l'industria registra una flessione dello 0,8%.

Tra le criticità spicca l'andamento delle esportazioni. Per il 2026 l'export della provincia di Rimini è stimato in diminuzione del 9,6% in termini reali, un peggioramento rispetto al -7,1% previsto nelle rilevazioni precedenti. Un dato in controtendenza rispetto all'Emilia-Romagna, per la quale è attesa una crescita dell'1,9%, e all'Italia (+3,4%). Il valore aggiunto per abitante si attesterà a 29.700 euro, sotto la media regionale di 35.500 euro e leggermente inferiore anche al dato nazionale, pari a 29.900 euro. Il reddito disponibile delle famiglie, calcolato a prezzi correnti, dovrebbe invece aumentare del 2,7%, una crescita più contenuta rispetto a quella prevista in Emilia-Romagna (+3,8%) e in Italia (+3,5%).

Sul fronte del lavoro, il tasso di occupazione provinciale è stimato al 70,4%, mentre quello di attività si attesta al 73,6%. Entrambi i valori sono inferiori alle medie regionali, rispettivamente del 72,6% e del 75,3%, ma superiori a quelle nazionali. La disoccupazione dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile, passando dal 4,5% del 2025 al 4,4% nel 2026. Il dato è migliore rispetto alla media italiana del 5,5%, ma resta più alto di quella regionale, pari al 3,5%.

Rimane infine il divario sulla produttività: nel 2026 quella per addetto è stimata a 64.200 euro, contro i 75.300 euro dell'Emilia-Romagna e i 72.300 euro della media nazionale.