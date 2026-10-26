Ecosistema urbano, Rimini decima in Italia: prima per le Ztl

La classifica di Legambiente e Ambiente Italia premia la città anche per le isole pedonali, quinta, e le piste ciclabili, 15esima. Nel 2004 era al 60° posto

Rimini entra ancora una volta nella top ten delle città italiane con le migliori performance ambientali. Nell'edizione 2026 di Ecosistema urbano, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia pubblicato dal Sole 24 Ore, il capoluogo romagnolo conquista il decimo posto su 106 città, con un punteggio di 70,26.

La classifica conferma la crescita degli ultimi vent'anni: nel 2004 Rimini era 60esima, nel 2016 era salita al 32esimo posto e oggi si colloca tra le prime dieci. Nella graduatoria nazionale guidata da Mantova, davanti a Trento e Bolzano, Rimini è inoltre uno dei tre capoluoghi emiliano-romagnoli presenti nella top ten, insieme a Reggio Emilia e Parma. A spingere il risultato sono soprattutto gli indicatori legati alla mobilità e agli spazi urbani. Rimini è prima in Italia per estensione delle zone a traffico limitato in rapporto alla popolazione, con 1.910,6 metri quadrati ogni cento abitanti. Quinto posto per le isole pedonali, che raggiungono 151,3 metri quadrati ogni cento abitanti, mentre la rete ciclabile vale il 15esimo posto, con 21,6 metri equivalenti di piste ogni cento abitanti. Buono anche il dato sul consumo di suolo, che vede Rimini al 13esimo posto, e quello sulla dispersione della rete idrica, dove la città è 23esima, con una perdita del 23%.

Il rapporto prende in esame venti indicatori ambientali, basati prevalentemente su dati del 2025. Tra gli interventi che accompagnano il percorso della città ci sono il Piano di salvaguardia della balneazione, il Parco del Mare e l'ampliamento dei collegamenti ciclabili e pedonali tra costa, centro storico e quartieri. «Essere ancora una volta tra i primi dieci capoluoghi più sostenibili d'Italia è la conferma che la strada intrapresa è quella giusta», commenta l'assessora all'Ambiente Anna Montini. «Al di là delle oscillazioni da un anno all'altro, il dato che conta è la traiettoria. Vent'anni fa Rimini era 60esima, oggi è stabilmente nella parte più alta della classifica». Montini richiama anche il primato nelle Ztl e i risultati sugli spazi pedonali e sulla ciclabilità, citando gli interventi urbani e le scelte quotidiane dei cittadini a favore della raccolta differenziata, del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile.