EducAid celebra Michela Monte: “Il giornalismo è un pilastro di pace e democrazia”

Santarcangelo, il Premio Pace di EducAid a Michela Monte

Si svolgerà domani (venerdì 5 dicembre) alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare “Maria Cristina Garattoni”, in Residenza Municipale a Santarcangelo di Romagna, la cerimonia di conferimento del Premio Pace promosso da EducAid.

Riceverà il riconoscimento, alla sua seconda edizione, Michela Monte, giornalista, producer e regista per testate televisive e digitali internazionali, con una specializzazione in diritti umani, questioni ambientali, criminalità organizzata e politica globale, dal 2017 corrispondente dalle Nazioni Unite per Euronews.

La giornalista riminese, di stanza a New York, è stata designata “per l'impegno profuso a difesa della libertà di stampa, concretizzatosi nella partecipazione all'iniziativa umanitaria internazionale Global Sumud Flotilla, in segno di solidarietà verso i professionisti dell'informazione indipendente nella Striscia di Gaza, intenti a documentare gli eventi che si verificano in quell’area di crisi a rischio della propria incolumità. Un gesto coraggioso e tangibile volto ad affermare i valori fondamentali del diritto di espressione”.

Per Riccardo Sirri, direttore di EducAid: “L'assegnazione del premio per la pace ad una giornalista che si è impegnata in prima persona per la libertà di stampa trova motivazione nel riconoscimento del giornalismo come pilastro fondamentale per la pace, la democrazia e la difesa dei diritti umani, specialmente in zone di conflitto dove l'informazione è messa a rischio se non oscurata. È lì che la stampa riveste un ruolo cruciale: i giornalisti che operano all’interno della Striscia di Gaza sono l'unica fonte di informazione indipendente, portando alla luce la verità, le atrocità e l'impatto umanitario del conflitto, che altrimenti resterebbero nascosti al resto del mondo. Un'informazione libera e accurata è essenziale per contrastare la disinformazione e promuovere la comprensione della complessità. La storia professionale di Michela Monte si muove proprio in questa direzione, lo dimostrano la sua solida formazione accademica e professionale acquisita in studi e master specifici in Italia e all’estero, le collaborazioni con autorevoli testate ed Istituzioni internazionali su temi sociali e il suo slancio personale”.

La cittadinanza è invitata a presenziare alla cerimonia che vedrà la partecipazione del Sindaco Filippo Sacchetti e del Presidente di RivieraBanca, Comm. Arch. Fausto Caldari, che ha dichiarato “RivieraBanca è lieta di sostenere nella sua attività umanitaria EducAid, con la quale mi complimento nello specifico per dare rilevanza, attraverso il Premio istituito, al valore della pace e della libertà di stampa. Una banca con l’anima, come la nostra è spesso definita, non può che essere a fianco di iniziative che pongono al centro le persone”.

È inoltre prevista, nel corso dell’incontro, la condivisione di un contributo video di Roberto Scaini, medico umanitario per Medici Senza Frontiere premiato l’anno scorso, attualmente impegnato in una nuova missione proprio a Gaza.

L’evento si inserisce nel progetto Voci di Pace organizzato da EducAid in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna nell’ambito del Bando Pace 2025 e promosso in partnership con Provincia di Rimini; Comuni di Rimini, Riccione e Santarcangelo di Romagna; CEIS - Centro Educativo Italo Svizzero; Il Millepiedi cooperativa sociale; Risuona Rimini; CGIL Rimini; La Community 27 e Gruppo Icaro.