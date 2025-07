EducAid racconta Gaza: voci e resistenza in tempo di guerra a San Giovanni in Marignano

Il 25 luglio incontro pubblico con Michela Fabbri e Yousef Hamdouna, per conoscere da vicino l’impegno umanitario nella Striscia

Il Comune di San Giovanni in Marignano, in vista della partecipazione alla Marcia Perugia Assisi per la pace e la fraternità e in collaborazione con la Consulta comunale per l’inclusione, i diritti e le pari opportunità, ha organizzato una serie di iniziative per informare e sensibilizzare i cittadini sulla situazione in Palestina e negli altri Paesi del mondo coinvolti da conflitti e ingiustizie.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 25 luglio alle ore 21.00 (Arena spettacoli, Largo Fosso del Pallone), ed è un incontro con i rappresentanti di EducAid, la ONG riminese che da 25 anni opera in Palestina nell’ambito della cooperazione internazionale.

Parteciperanno alla serata Michela Fabbri, responsabile comunicazione, e Yousef Hamdouna, responsabile Programmi per il Medio Oriente.

EducAid si occupa di progetti nel campo dell’educazione inclusiva, del supporto psico-sociale e della promozione dei diritti civili, portando a compimento interventi di grande importanza per le fasce più vulnerabili delle popolazioni di diversi Paesi del Sud del mondo. In Palestina la sua presenza è consolidata con tre sedi dislocate a Gerusalemme Est, Ramallah e Gaza City. Dopo il 7 ottobre è riuscita a mantenere l’operatività nella Striscia di Gaza grazie al suo staff palestinese che, malgrado il contesto difficilissimo, garantisce assistenza, generi di prima necessità ed ausili a persone con disabilità e relative famiglie.

La serata vuol essere un’occasione preziosa di ascolto, conoscenza e riflessione, di testimonianze dirette, a cui i partecipanti sono invitati a prendere parte portando un segno di colore bianco, simbolo di vicinanza e solidarietà verso le popolazioni civili colpite.