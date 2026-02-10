Altarimini

Educazione alla legalità: la Polizia di Rimini incontra le scuole

Il progetto, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale, coinvolge studenti tra 15 e 18 anni

A cura di Grazia Antonioli Redazione
10 febbraio 2026 10:25
Rimini
Attualità
Nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale promosse dalla Polizia di Stato, anche la Polizia di Rimini ha continuato nel 2026 con incontri nelle scuole finalizzati alla sensibilizzazione ed educazione alla legalità per ridurre i comportamenti pericolosi alla guida.

Durante il mese di gennaio i poliziotti, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini hanno dedicato 18 giornate didattiche incontrando oltre 2100 studenti di diversi istituti secondari della provincia di Rimini.

L’attività di sensibilizzazione si è rivolta agli studenti di età compresa tra i 15 e i 18 anni, quali nuova generazione di conducenti e, comunque, per tutti gli utenti della strada, fornendo dei momenti di riflessione con l’intento di coinvolgere quanto più possibile i ragazzi al dibattito.

Gli incontri continueranno per tutto il 2026.

