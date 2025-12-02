Educazione sessuale dalle medie con consenso dei genitori: via libera della Camera

Approvati gli emendamenti della maggioranza al ddl Valditara: esclusi infanzia ed elementari, cade il divieto per le scuole medie. Le opposizioni parlano di “retromarcia” del centrodestra

La Camera ha approvato gli emendamenti riformulati dalla maggioranza al disegno di legge Valditara che regolamenta l’introduzione dell’educazione sessuale nelle scuole. Le novità principali riguardano i livelli scolastici coinvolti e le modalità di partecipazione delle famiglie.

Secondo il testo approvato, l’educazione sessuale potrà essere proposta a partire dalle scuole medie, ma solo con il consenso informato dei genitori. Viene inoltre confermata l’esclusione totale per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, dove non verrà attivata alcuna iniziativa in materia.

Una modifica significativa riguarda il precedente divieto per le scuole medie, che viene ora superato. La maggioranza parla di un equilibrio tra esigenze educative e ruolo delle famiglie, mentre le opposizioni definiscono questa scelta una “retromarcia” del centrodestra. Pur riconoscendo un passo indietro rispetto all’impostazione originaria del testo, i gruppi contrari affermano che “le criticità restano” e che il provvedimento continua a suscitare perplessità sul piano culturale e didattico.

Il disegno di legge proseguirà ora il suo iter parlamentare, dove potrà essere ulteriormente modificato o integrato prima dell’approvazione definitiva.