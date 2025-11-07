“EduChef”, a Poggio Berni si impara a cucinare sano con gusto

Tre incontri gratuiti promossi dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini per diffondere sane abitudini alimentari e stili di vita salutari

Apprendere suggerimenti pratici da utilizzare in cucina per sane abitudini alimentari e per la promozione di sani stili di vita. Ecco la stimolante opportunità offerta da “EduChef – Laboratori di cucina salutare”, ciclo di eventi gratuiti di promozione della salute organizzati dal Dipartimento di Sanità Pubblica di Rimini. In questo caso si tratta di un’iniziativa articolata in tre giornate a Poggio Berni con momenti esperienziali ed educativi, per fornire conoscenze e abilità a cittadini interessati e disponibili a promuovere la salute in campo alimentare secondo il metodo dell’educazione tra pari.

Dunque giovedì 13, giovedì 20 e giovedì 27 novembre sono in programma gli incontri, condotti da un cuoco professionista esperto con la collaborazione di una dietista e un assistente sanitario/infermiere del Dipartimento Sanità Pubblica di Ausl Romagna: l’appuntamento è, dalle ore 15 alle 18, al Centro Sociale Il Percorso (via Costa del Macello 6). I partecipanti potranno così mettere le mani in pasta – come suol dirsi - per scoprire e sperimentare ricette e consigli utili per garantire gusto e salute in ogni piatto da inserire nei propri menù perché siano nutrizionalmente corretti ed equilibrati.

L’obiettivo? Diventare ambasciatori della sana alimentazione e condividere le conoscenze apprese con la comunità. Nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 il progetto ‘Educhef’, capace di unire la teoria e la pratica in un contesto di gruppo e dunque prezioso percorso a supporto del cambiamento, prevede infatti che al termine dei laboratori i partecipanti si facciano attivi divulgatori delle conoscenze apprese per arrivare a coinvolgere ed attivare altri cittadini sui temi della sana alimentazione