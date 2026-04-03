Elena Borghesi campionessa europea master nei 1500 metri indoor

Oro a Torun per la mezzofondista riminese: decisiva una straordinaria progressione finale

Prestigiosa medaglia d’oro conquistata giovedì 2 aprile dalla riminese Elena Borghesi ai Campionati Europei Master indoor di atletica leggera, in corso di svolgimento a Torun, in Polonia.

Schierata al via dei 1500 metri categoria over 40, la fortissima mezzofondista, residente a Poggio Torriana con la famiglia, continua a stupire per la sua longevità ad altissimo livello. Tra le avversarie più insidiose figuravano la britannica Laura Haggarty e l’irlandese Rachel Murphy, accreditate di tempi stagionali di poco inferiori rispetto a quelli dell’atleta romagnola.

Nei primi 1000 metri è stata proprio Murphy a imporre il ritmo, non particolarmente sostenuto: una situazione ideale per Borghesi, che ha potuto sfruttare al meglio la sua ormai celebre progressione finale. Un’accelerazione irresistibile, alla quale le avversarie non sono riuscite a rispondere.

Il tempo all’arrivo per Elena Borghesi è stato di 4’51”60, oltre un secondo meglio della Haggarty, seconda in 4’52”93; terza Rachel Murphy in 4’54”61.

Grandissima la soddisfazione per un titolo europeo sfiorato già nel 2023, quando Borghesi si classificò seconda a Pescara, sempre nei 1500 metri, in quell’occasione disputati all’aperto.

A condividere la gioia anche il marito e i figli, presenti a Torun per sostenerla. In particolare, il marito Fabio Montanari aveva ottenuto appena due giorni prima il terzo posto nella gara di marcia sui 5 km over 40 a livello individuale, salendo anche sul gradino più alto del podio nella classifica per nazioni.

Seguita tecnicamente da 27 anni dal coach Enrico Valenti, per Elena Borghesi si prospetta ora una stagione estiva ricca di ambizioni, con l’obiettivo di partecipare ai Campionati Mondiali di fine agosto a Daegu, in Corea del Sud.