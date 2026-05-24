Elezioni: affluenza in calo a Mondaino, Morciano in lieve crescita

Alle 12 a Morciano ha votato il 14,24% (nel 2022 votò il 12,34%)

Arrivano i primi dati sull’affluenza alle urne nei due comuni della provincia di Rimini chiamati al voto. Alle ore 12, a Morciano di Romagna ha votato il 14,24% degli aventi diritto, in lieve aumento rispetto al 12,34% registrato alla stessa ora nelle precedenti elezioni amministrative.

A Mondaino, invece, l’affluenza si ferma al 13,96%, in calo rispetto al 16,44% della precedente tornata elettorale.

Entrambi i comuni erano stati commissariati e avevano già votato nel 2022. A Morciano si confrontano due candidati: Andrea Agostini, sostenuto dalla lista “Morciano Viva”, e Pierluigi Autunno, in corsa con la lista “Morciano di Tutti”.

Scenario diverso a Mondaino, dove è presente un unico candidato, Amerigo Ottaviano, della lista civica “Bene Comune”. In questo caso la partita si gioca sul raggiungimento del quorum: per la validità della consultazione è necessario che l’affluenza arrivi almeno al 40%.