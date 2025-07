Elezioni comunali e regionali in Valle d'Aosta: si vota il 28 settembre

Ballottaggi previsti per il 12 ottobre, prima riunione del nuovo Consiglio regionale il 28 ottobre

Si terranno sabato 28 settembre 2025 in Valle d'Aosta le elezioni comunali e quelle per il rinnovo del Consiglio regionale. Lo stabilisce un decreto firmato dal presidente della Regione, Renzo Testolin, e pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale della Regione.

L'eventuale turno di ballottaggio per le elezioni comunali è fissato per domenica 12 ottobre. La prima riunione del nuovo Consiglio regionale è programmata per il 28 ottobre.

L'appuntamento elettorale rappresenta un momento cruciale per il futuro amministrativo della Regione, chiamata a rinnovare sia i propri organi comunali sia l'assemblea legislativa regionale.