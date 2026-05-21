Elezioni, Morciano di Tutti chiude con due eventi la campagna elettorale

Venerdì 22 maggio la festa finale in Piazza del Popolo

Si avvicina la fine della campagna elettorale per Morciano: il giorno delle elezioni (24 e 25 maggio), è sempre più vicino. La lista civica Morciano di Tutti traccia il bilancio.

“Siamo andati in mezzo alla gente, uscendo fuori, per entrare in contatto con l’anima di Morciano, cercando di trovare insieme una soluzione ai grandi e piccoli problemi quotidiani, soprattutto, capire quello che va, non funziona e quello che si potrebbe fare meglio. Sono stati momenti importanti, che ci hanno fatto capire che la comunità morcianese ha voglia di riscatto, dopo anni bui”, spiega la lista civica.

“Abbiamo spiegato la nostra visione di quella che dovrebbe essere la Morciano del futuro e il ruolo che un’Amministrazione comunale dovrebbe avere nella crescita di una città. Abbiamo cercato di non cadere nelle provocazioni, non accettando polemiche inutili e sterili che non portano a niente, se non a crearne altre altrettanto inutili. Noi siamo una forza costruttiva e non distruttiva, abbiamo un progetto preciso per Morciano e se i morcianesi decideranno di votarci, faremo di tutto per portarlo a termine”, prosegue la lista.

Gli ultimi due appuntamenti sono in programma questa sera (giovedì 21 maggio), alle 20.30, al Garden Pasticceria, ospite l'assessora regionale Isabella Conti e venerdì 22 maggio, in piazza del Popolo, la festa di fine campagna elettorale. Dalle 19 cena, musica e intrattenimento per grandi e piccoli.