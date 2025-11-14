Elicottero precipitato nelle campagne di Mantova: morto il pilota

Il velivolo si è schiantato a Casalromano in mezzo alla nebbia

Un elicottero è precipitato questa mattina nelle campagne di Casalromano, in provincia di Mantova, causando la morte del pilota, un uomo di 56 anni. A darne notizia è l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), intervenuta sul luogo dell’incidente dopo la segnalazione di un agricoltore che ha notato il velivolo a terra. Sul posto sono giunti immediatamente l’équipe del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area dell’impatto, situata lungo la strada Molino Sappidola, in una zona completamente immersa nella campagna mantovana. Secondo le prime ricostruzioni, non è escluso che a contribuire alla tragedia siano state le condizioni di scarsa visibilità: la zona era avvolta da una fitta nebbia, la stessa che in mattinata ha causato una serie di incidenti anche sull’autostrada del Brennero, tra Pegognaga e Mantova. In quel tratto si sono verificati due distinti sinistri, il primo dei quali ha coinvolto un Tir e provocato diversi feriti; un secondo incidente, avvenuto circa venti minuti dopo, ha causato ulteriori contusi. L’elicottero precipitato proveniva dalla provincia di Asti.