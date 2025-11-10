Elicottero scomparso tra Toscana e Marche

Due persone a bordo del velivolo partito da Venezia: ricerche in corso nei boschi sopra Badia Tedalda

Un elicottero privato decollato da Venezia è disperso in un'area impervia nei pressi del lago di Montedoglio, in provincia di Arezzo, vicinissima al confine con le Marche. A bordo del velivolo, un Augusta Westland 109 come riporta Ansa, ci sono due persone. L'elicottero, diretto ad Arezzo, è scomparso dai radar ieri pomeriggio nei cieli sopra Badia Tedalda, al confine tra Toscana, Emilia-Romagna e Marche. Il velivolo potrebbe aver avuto un'avaria mentre sorvolava una zona impervia. L'ipotesi prevalente è che un'avaria abbia fatto precipitare il velivolo.