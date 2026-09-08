Elio e le Storie Tese fanno ballare Rimini con il liscio

Sabato in piazza Cavour il concerto della band milanese con Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra

Il liscio romagnolo incontra Elio e le Storie Tese. È l’appuntamento riminese dell’11ª edizione della "Notte del Liscio", in programma sabato alle 21 in piazza Cavour. La serata sarà anche l’evento conclusivo del Festival Balamondo, la rassegna guidata da Mirko Casadei che dal 10 al 12 settembre porta a Rimini l’incontro tra la tradizione musicale romagnola, la World Music e il pop d’autore.

Sul palco ci saranno Elio e le Storie Tese, formazione milanese che nel corso della sua carriera ha conquistato diversi Premi della Critica a Sanremo e dischi d’oro. Per l’occasione la band incontrerà Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, in un concerto costruito sull’incrocio tra due mondi musicali apparentemente lontani. Il repertorio degli Elio e le Storie Tese si mescolerà infatti con quello della tradizione Casadei. Mirko Casadei, erede di Secondo e Raoul Casadei e alla guida dell’Orchestra Casadei da 25 anni, porterà sul palco il patrimonio del liscio romagnolo in una serata pensata per far dialogare strumenti, ritmi e linguaggi diversi. L’appuntamento di piazza Cavour arriva dopo la serata inaugurale della "Notte del Liscio", in programma mercoledì 9 settembre a Gatteo Mare, e chiude il programma del Festival Balamondo a Rimini.

La serata di sabato è a pagamento. I biglietti sono disponibili attraverso Vivaticket. La "Notte del Liscio" è realizzata con la compartecipazione del Ministero del Turismo, APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna.