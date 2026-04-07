Elisa True Crime racconta il caso Iorio: nella puntata anche il contributo di "Crimini a Rimini"

La regina dei podcast Crime racconta l'omicidio di Rimini avvenuto nel marzo 1997

Venerdì 10 aprile Elisa De Marco, conosciuta dal grande pubblico come Elisa True Crime, dedicherà una puntata della serie podcast Delitti Invisibili all’omicidio di Max Iorio, avvenuto a Rimini nel marzo del 1997.

Il collegamento con Crimini a Rimini nasce dal fatto che il cosiddetto “delitto dei pesciolini rossi” è stata una delle puntate più ascoltate del podcast riminese. Un successo tale da attirare l’attenzione degli autori di Elisa, che hanno contattato Davide Cardone e Davide Grassi per una consulenza sulla ricostruzione del caso.

Nella nuova puntata di Delitti Invisibili, una delle produzioni più seguite in Italia sia su YouTube sia in formato audio, ci sarà dunque anche un po’ del lavoro di Crimini a Rimini. Come già accaduto nella versione riminese, è stato intervistato anche il pubblico ministero Paolo Gengarelli, titolare dell’ultima riapertura dell’indagine.