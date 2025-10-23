Emergenza portieri per il Sant'Ermete, tesserato il '96 Leardini

Lo scorso anno ha fatto il vice Pollini in Eccellenza, a Coriano

Anticipo di campionato per il S. Ermete che sabato alle 15 attende allo “Stadium” in via delle Margherite il Granata e per l'occasione potrà contare anche sul nuovo acquisto Nicolas Leardini. Rinforzo di spessore per la porta dei verdi infatti l'estremo difensore classe '96 vanta un passato quasi sempre in categorie superiori tra Tropical Coriano, Riccione, Pietracuta, Marignanese e campionato sammarinese con le maglie di Murata e Domagnano. Leardini, che ha già svolto i primi allenamenti con il nuovo gruppo, non vede l'ora di cominciare. “Sono contento di essere arrivato a S. Ermete, per me è una sfida stimolante perché voglio dimostrare di appartenere a qualche categoria superiore. Voglio portare fiducia ed entusiasmo, cercando di aiutare il gruppo che è un mix tra giovani ed esperti”.

Il corteggiamento a Leardini però non è nuovo perché risale a qualche mese fa. “Mi ero già sentito in estate con Molari ma poi ho deciso di prendere altre strade scegliendo Murata. Le cose però non hanno funzionato e dopo qualche presenza nel campionato sammarinese ho ricevuto un'altra chiamata dal S. Ermete che non ho potuto più rifiutare. Ho giocato in Prima categoria solo nel 2024 quando con il Riccione abbiamo vinto i play-off e siamo stati ripescati”.

Doverosa una domanda sulla passata stagione trionfale con il Tropical Coriano. “Coriano è casa mia, sono nato lì e cresciuto calcisticamente, poi mio babbo è stato dirigente per trent'anni. Ancora se penso alla vittoria del campionato e la promozione in serie D mi vengono i brividi, un'annata che porterò sempre nel cuore”.

Adesso però si volta pagina e l'obiettivo è risollevare S. Ermete a suon di parate. “Non ho mai giocato assieme a nessuno dei nuovi compagni ma mi è stata descritta come squadra con altre ambizioni quindi mi ha stupito vederla al penultimo posto. Negli allenamenti comunque ho notato un gruppo con lo spirito giusto e voglia di riprendersi. Questa posizione di classifica non ci appartiene e dovremo fare di tutto per risalire la china”.

Leardini racconta le sue caratteristiche. “Fino ai 14 anni a Coriano giocavo in attacco, poi mister Achille Fabbri parlando con me ha ragionato per il cambio ruolo perché ormai i campi si allungavano e la voglia di correre era sempre meno (sorriso, nda). In estate nei tornei ancora amo segnare e divertirmi da bomber ma ormai sono un portiere. Però ho eredito alcune doti, infatti mi piace molto giocare con i piedi. Non sono altissimo ma ritengo di avere personalità”.

Come ogni portiere il nuovo numero uno verde racconta il suo mito. “Io sono milanista, quando posso vado a San Siro a vedere i rossoneri oppure in trasferta. Attualmente il mio portiere preferito è Maignan, rispecchia il mio gioco e mi piacerebbe essere forte come lui. Invece nel panorama locale posso dire di avere avuto il privilegio di giocare con Pollini che si sta confermando fortissimo anche in serie D, per me una spanna sopra”.

Sabato Leardini nel caso fosse chiamato in causa sarà pronto all'esordio con i verdi contro il Granata nell'anticipo della settima giornata. “Dobbiamo pensare a mettere un mattone alla volta ed essere uniti, poi con le vittorie le cose vengono da sole”.

Il portiere che ancora è giovane perché non ha neanche 30 anni, tra le varie passioni ha quella per il canto. “La musica è una mia grande passione, andavo anche a lezione di canto quando ero più piccolo e con gli amici avevamo una band con la quale ci divertivamo a suonare in maniera spensierata”.



Luca Filippi

Addetto stampa e comunicazione S. Ermete