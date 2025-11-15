Emergenza spaccate a Santarcangelo, Confesercenti raccoglie il disagio dei commercianti: "servono le telecamere"

Questa notte l'ennesima spaccata. Assaltata la gioielleria Pedrosi

Dopo l'ennesima spaccata a Santarcangelo di Romagna, avvenuta questa notte ai danni della gioielleria Pedrosi, Confesercenti chiede urgentemente l'istallazione di telecamere di sorveglianza nelle vie centrali della cittadina.

Massimo Berlini, coordinatore di Confesercenti Santarcangelo, dichiara: "Anni fa abbiamo denunciato la mancanza di sorveglianza nelle vie centrali, le vie del commercio. Sono state messe le telecamere in punti strategici come piazza Marconi, piazza Marini e l'area campana, esternamente al Centro Commercio Naturale. Le vie centrali, quelle dei negozi e dei ristoranti sono sguarnite. C'è da dire che in questi ultimi tempi i furti con destrezze come questi avvengono nonostante la presenza delle telecamere, che però potrebbero comunque servire come deterrente".

Berlini sottolinea come sia importante sorvegliare queste zone, nelle quali si svolge la vita del paese, sia di giorno che di notte: "Sono zone in cui ci sono eventi, mercati. Ci sono famiglie, negozi, ristoranti, uffici. Sono il centro della vita quotidiana del paese. Per questo è fondamentale munirsi di sorveglianza".