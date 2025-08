Emilia-Romagna, approvata la quarta tranche del bando paratie: 1,4 milioni di euro per nuovi rimborsi

Su 827 domande esaminate, 507 subito ammissibili. Le risorse, provenienti dal fondo “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, salgono a 8,8 milioni complessivi

La Regione Emilia-Romagna ha approvato la quarta tranche di contributi del bando paratie, che prevede rimborsi per l’acquisto e l’installazione di dispositivi di protezione contro le alluvioni. Sono state esaminate 827 domande presentate tra il 3 e il 31 dicembre 2024: 507 sono risultate subito ammissibili in quanto provenienti da territori prioritari, 63 ammissibili ma non immediatamente finanziabili, mentre oltre 250 sono ancora in fase di approfondimento. Gli interessati riceveranno comunicazioni via mail e SMS.

Con una nuova determina, la Regione destina ulteriori 1,4 milioni di euro, che si sommano ai 7,4 milioni già assegnati nelle prime tre tranche. Le risorse provengono dagli oltre 47 milioni di euro raccolti tramite il conto corrente “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”.

“Stiamo lavorando a ritmo serrato per analizzare tutte le domande e accompagnare i cittadini fino all’erogazione dei rimborsi”, ha dichiarato la sottosegretaria con delega alla Protezione civile Manuela Rontini.

Dal momento dell’assegnazione del contributo, i beneficiari potranno acquistare e installare le paratie oppure, se lo hanno già fatto, presentare subito la richiesta di rimborso secondo le modalità indicate nel manuale per la rendicontazione. L’elenco dei beneficiari è consultabile sul sito della Regione Emilia-Romagna, mentre informazioni aggiuntive sono disponibili via mail ([email protected]) o al numero verde 800.66.22.00.

Nei prossimi mesi la Regione pubblicherà gli esiti delle domande sospese e procederà a nuove assegnazioni seguendo l’ordine cronologico di presentazione.