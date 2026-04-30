Emilia-Romagna, blitz contro la pedopornografia online: 4 arresti e 3 denunce

Operazione della Polizia postale con il coordinamento del Cncpo: indagini anche a Rimini, sequestrato materiale illecito e dispositivi informatici

Tre arresti e tre denunce con l'accusa di diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. È il bilancio dell'operazione di contrasto alla pedopornografia online, estesa su tutta la regione, da parte della polizia per la Sicurezza Cibernetica dell'Emilia-Romagna, con il coordinamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) e l'ausilio tecnologico dell'Organizzazione no-profit Child rescue coalition (Crc). Gli indagati, come riporta Ansa, hanno tutti tra i 40 e i 60 anni. I poliziotti hanno portato avanti un'articolata indagine che, grazie all'utilizzo di strumenti investigativi avanzati, ha consentito di individuare gli utilizzatori di software attraverso i quali venivano condivisi e scaricati video e immagini illeciti.

I decreti di perquisizione personale e informatica, emessi dalla Procura di Bologna ed eseguiti dalla polizia, con la collaborazione delle sezioni provinciali di Modena, Rimini, Reggio Emilia e Ravenna, hanno consentito inoltre di sequestrare un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.