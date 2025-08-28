Emilia-Romagna: confermata l’esenzione dal ticket sanitario per i lavoratori delle aziende in crisi

La misura, valida fino al 31 agosto 2026, estesa anche ai familiari a carico

La Regione Emilia-Romagna ha confermato l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario per i lavoratori colpiti da crisi aziendali. Il provvedimento riguarda chi ha perso l’occupazione o si trova sospeso dal lavoro e si estende anche ai familiari fiscalmente a carico.

L’iniziativa, già attiva negli anni scorsi, garantisce la gratuità delle prestazioni ambulatoriali e resterà valida fino al 31 agosto 2026. La copertura finanziaria prevista ammonta a 225mila euro l’anno, interamente a carico del bilancio regionale.

Accanto all’azzeramento del ticket, il provvedimento introduce un ulteriore sostegno: la distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C inseriti nei prontuari aziendali, destinata alle famiglie indigenti individuate dai Servizi sociali territoriali.

Si tratta di misure che confermano l’attenzione della Regione verso chi si trova in condizioni di difficoltà economica e sociale, con l’obiettivo di garantire l’accesso alle cure e la tutela della salute anche nei momenti più complessi.