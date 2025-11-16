Altarimini

Emilia-Romagna in alto per qualità della vita: Bologna al 3° posto

La città guadagna una posizione rispetto al 2024

A cura di Michela Alessi Redazione
16 novembre 2025 11:54
Emilia-Romagna
Attualità
È stata resa pubblica l'Indagine sulla Qualità della Vita del 2025 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 27ª edizione. Di seguito alcuni dati utili sulla Regione Emilia-Romagna.

Bologna, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al posto su 107 province esaminate. In confronto al 4° posto del 2024 si registra un miglioramento di una posizione.

In particolare, Bologna, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona:

Affari e lavoro: 11° posto (rispetto al 2° posto del 2024)

Ambiente: posto (rispetto al 9° posto del 2024)

Reati e sicurezza: 103° posto (rispetto al 103° posto del 2024)

Sicurezza sociale: 71° posto (rispetto al 56° posto del 2024)

Istruzione e formazione: posto (rispetto al 1° posto del 2024)

Popolazione: 23° posto (rispetto al 22° posto del 2024)

Sistema salute: posto (rispetto al 41° posto del 2024)

Turismo: 24° posto (rispetto al 30° posto del 2024)

Reddito e ricchezza: posto (rispetto al 2° posto del 2024)

