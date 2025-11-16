Emilia-Romagna in alto per qualità della vita: Bologna al 3° posto
La città guadagna una posizione rispetto al 2024
È stata resa pubblica l'Indagine sulla Qualità della Vita del 2025 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 27ª edizione. Di seguito alcuni dati utili sulla Regione Emilia-Romagna.
Bologna, nella classifica finale sulla qualità della vita si posiziona al 3° posto su 107 province esaminate. In confronto al 4° posto del 2024 si registra un miglioramento di una posizione.
In particolare, Bologna, nelle nove dimensioni d’analisi si posiziona:
Affari e lavoro: 11° posto (rispetto al 2° posto del 2024)
Ambiente: 2° posto (rispetto al 9° posto del 2024)
Reati e sicurezza: 103° posto (rispetto al 103° posto del 2024)
Sicurezza sociale: 71° posto (rispetto al 56° posto del 2024)
Istruzione e formazione: 1° posto (rispetto al 1° posto del 2024)
Popolazione: 23° posto (rispetto al 22° posto del 2024)
Sistema salute: 9° posto (rispetto al 41° posto del 2024)
Turismo: 24° posto (rispetto al 30° posto del 2024)
Reddito e ricchezza: 5° posto (rispetto al 2° posto del 2024)