Emilia-Romagna: rimborso pedaggi autostradali per code e disagi, ecco come fare

Molti automobilisti ignorano il cashback sui pedaggi: Codici Emilia-Romagna invita a conoscere i propri diritti in vista dell'esodo estivo

Molti automobilisti non sanno che, in determinate situazioni di disagio, è possibile ottenere un rimborso parziale del pedaggio autostradale. A ricordarlo è Codici Emilia-Romagna, che invita i consumatori a informarsi sui propri diritti soprattutto in vista dell'aumento del traffico estivo. Autostrade per l'Italia ha infatti attivato un sistema di cashback che consente di richiedere il rimborso di una quota del pedaggio in presenza di particolari condizioni legate a cantieri e rallentamenti che comportano tempi di percorrenza significativamente superiori alla norma, con conseguenti ritardi e disagi per i viaggiatori.

«Molti cittadini trascorrono ore in coda senza sapere che in alcuni casi possono ottenere un rimborso – dichiara l’avvocato Fausto Pucillo, Segretario Regionale di Codici Emilia-Romagna –. Si tratta di una misura positiva, ma ancora poco conosciuta. Riteniamo fondamentale che i consumatori siano adeguatamente informati su tutte le tutele a loro disposizione». Particolarmente interessata è anche l’Emilia-Romagna, attraversata da importanti tratte autostradali utilizzate ogni anno da milioni di residenti e turisti. Con l’inizio dell’estate e l’incremento degli spostamenti verso la Riviera, il tema dei disagi alla circolazione assume una rilevanza ancora maggiore. «Il rimborso non elimina il disagio subito dagli automobilisti, ma rappresenta un riconoscimento nei confronti di chi paga un servizio e si trova ad affrontare ritardi e problemi – prosegue Pucillo –. È importante che i cittadini conoscano questa opportunità e che le procedure per richiederla siano sempre più semplici e accessibili per tutti».

Per maggiori informazioni sulle modalità di richiesta del cashback del pedaggio è possibile consultare il sito di Autostrade per l’Italia: https://www.autostrade.it/it/servizi-al-cliente/pedaggio/rimborso-del-pedaggio/cashback-del-pedaggio

Codici Emilia-Romagna è inoltre a disposizione dei cittadini per fornire assistenza nella presentazione della domanda di rimborso. L’associazione può essere contattata via e-mail all’indirizzo [email protected] oppure telefonicamente al numero 051.0548765.