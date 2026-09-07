Emilia Street Parade, Santarcangelo si racconta attraverso la via Emilia

Sport, cibo, musica e la mongolfiera al Parco Francolini per godersi il centro storico da una prospettiva unica

Non solo sport, food, musica e, per la prima volta, la mongolfiera al Parco Francolini per godersi il centro storico e la festa da una prospettiva unica: nella sua seconda edizione, l’Emilia Street Parade racconta Santarcangelo con un’originale installazione visual nel cuore dell’evento.

“In viaggio verso via Emilia” è il titolo del lavoro, che si presenta come un lungo video girato dal finestrino fra Rimini, Santarcangelo, Santa Giustina, Savignano e, su su, fino ai confini regionali e sarà proiettato in loop per ore sulla facciata di un’abitazione che si affaccia sulla via.

Per una notte, la città guarderà quindi sé stessa scorrere grazie a un progetto firmato Vladimir Bertozzi, con la voce narrante di Nicoletta Fabbri, realizzato con un dispositivo volutamente semplice: una camera fissa perpendicolare alla marcia, perché è la strada stessa a fare il montaggio. Con i suoi cambi di luce da un'alba all’altra.

La proiezione, che sarà appunto ripetuta più volte fino alle 0.30, presenta un loop che comprime un ciclo di luce completo alba-alba, quindi senza ha una giuntura visibile.

Ma ci sarà un inizio che darà il via anche alla festa notturna: sarà infatti un testo letto da Nicoletta Fabbri a dare lo spunto per la partenza del video e allo stesso tempo della serata. Una dedica alla via Emilia accompagnata anche da una dedica a Francesco Guccini, il cantautore da poco scomparso che ha fatto della via Emilia una protagonista delle sue canzoni.

“Con Emilia Street Parade vogliamo riappropriarci della via più trafficata della nostra regione e trasformarla in una grande piazza dall’anima popolare. Un suo tratto quotidianamente attraversato da migliaia di veicoli diventa un giorno all’anno uno spazio di comunità, dove si fa sport all’aria aperta in sicurezza (nel 2025 con la biciclettata inaugurale, quest’anno con una run in tre percorsi che abbracciano il centro storico e la Bicipolitana), si mangia tutti insieme, si balla la strada grazie a un dj set collettivo in quattro stage e si gode della nostra grande anima artistica. Da qui l’idea dell’installazione visual per vivere una parte di città attraverso un suo racconto per immagini” commenta il sindaco Filippo Sacchetti.