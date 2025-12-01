Altarimini

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva a Roma

Trasferita al Santo Spirito per insufficienza respiratoria: condizioni sotto osservazione

01 dicembre 2025 08:48
Emma Bonino è stata ricoverata nella serata di ieri al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso a causa di una grave insufficienza respiratoria. Dopo i primi accertamenti, i medici hanno disposto il trasferimento nel reparto di terapia intensiva, dove la leader radicale si trova attualmente sotto stretta osservazione.

Settantasette anni, Bonino ha alle spalle una lunga storia di battaglie civili e impegno politico, ma anche una complessa vicenda sanitaria: nel 2015 le era stato diagnosticato un microcitoma polmonare, una forma aggressiva di tumore ai polmoni. Dopo otto anni di terapie, nel 2023 aveva annunciato la conclusione del percorso di cura.

Le condizioni della senatrice restano monitorate dal personale sanitario. Sono attesi aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.

