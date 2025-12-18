Emma Marrone arriva a Riccione: a luglio il concerto in piazzale Roma

Un'estate di grande musica italiana in Riviera dopo gli annunci di Vasco e Achille Lauro

Riccione diventa ancora una volta il cuore della musica italiana: il 15 luglio Emma salirà sul palco di piazzale Roma con “Riccione Music City”, portando tutta la sua grinta, la potenza del suo repertorio e i brani che hanno segnato la sua storia musicale, da quelli che hanno fatto ballare generazioni di fan ai nuovi successi.

La città si conferma così meta privilegiata per eventi musicali capaci di unire turismo, cultura e intrattenimento.

Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “Brutta Storia”, accolto con entusiasmo da pubblico e critica, e il ritorno in vetta alle classifiche di “L’amore non mi basta”, Emma conferma il suo ruolo di protagonista del panorama musicale italiano, con oltre 120 milioni di stream RTD e più di 75.000 contenuti su TikTok ispirati al brano.

I biglietti saranno disponibili nei circuiti di vendita e prevendita abituali a partire dalle ore 14.00 di domani, venerdì 19 dicembre.

“Riccione si prepara a un’estate all’insegna della grande musica: il 15 luglio Emma salirà sul palco di Piazzale Roma in “Riccione Music City”, pochi giorni prima dei Negramaro il 24 luglio - dichiara l’assessore al Turismo ed Eventi Mattia Guidi -. Un doppio appuntamento che conferma la città come punto di riferimento della musica dal vivo in Italia. Questa nuova arena nel cuore della città non è solo un palco: è una straordinaria occasione per generare indotto turistico, anche infrasettimanale, attirando un pubblico di qualità che soggiorna, vive il centro, visita negozi, ristoranti e locali, contribuendo all’economia cittadina. Ogni manifestazione di questa portata è sempre accompagnata da campagne media che vedono la nostra destinazione sui principali mezzi di comunicazione nazionali, svolgendo un vero ruolo di promozione turistica. Emma Marrone e i Negramaro sono i primi nomi di una programmazione che nelle prossime settimane andrà a completare un palinsesto di eventi rendendo piazzale Roma punto di riferimento per un intrattenimento di qualità.