Energia, nuove regole contro i contratti telefonici non richiesti
Lega Consumatori Rimini: dal 19 giugno 2026 stretta sulle “attivazioni fantasma”, serve consenso esplicito e documentato per validare le offerte commerciali
Lega Consumatori Rimini comunica che, con l’approvazione della legge 10 aprile 2026, n. 49, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026, è stato introdotto un rafforzamento significativo delle tutele per i consumatori nei settori dell’energia elettrica e del gas.
Infatti, all’art. 8-ter di tale legge si prevede un sostanziale ribaltamento della validità dei contratti per telefono: se, in passato, il consumatore si trovava spesso a dover dimostrare di non aver mai acconsentito a un cambio di fornitore, oggi la nuova legge stabilisce un principio di nullità radicale per ogni accordo sottoscritto via telefono o messaggistica qualora manchi un consenso preventivo, esplicito e documentato. In altre parole, senza un'autorizzazione commerciale chiara, rilasciata dal cliente prima del contatto, l'eventuale contratto è giuridicamente inesistente.
Questa misura mira a neutralizzare le cosiddette attivazioni fantasma, garantendo che solo chi ha manifestato un interesse reale o ha fornito una delega specifica possa essere legittimamente contattato.
Quindi, a partire da 60 giorni dall’entrata in vigore della norma – dunque dal 19 giugno 2026 – i fornitori non potranno più contattare telefonicamente i consumatori per proporre contratti di fornitura di energia elettrica e gas, né inviare messaggi a fini commerciali, salvo due eccezioni: una richiesta esplicita da parte dell’utente oppure un consenso già espresso a ricevere offerte.
L’avvocato Giacomo Tamburini Zanchini, vice presidente di Lega Consumatori Rimini, commenta: «Questa novella, lungamente attesa, fornisce una concreta tutela agli utenti, sempre più vessati da telefonate ricevute da call center di fornitori che spesso inducono alla stipula di contratti non richiesti».
Lega Consumatori, tramite il proprio sportello bollette (presso la sede delle Acli di Rimini, in via Circonvallazione Occidentale 58) come sempre è disponibile a trattare qualunque caso di specie, fornendo consulenza specifica agli utenti.
Per appuntamento: 0541 784193, [email protected]