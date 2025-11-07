Enorme voragine di 3 metri si apre sulla strada, paura a Ponte Verucchio

La strada chiusa al traffico, domani (sabato 8 novembre) partono le operazioni di ripristino

L'asfalto cede, si apre una grossa voragine sulla via Ponte a Ponte Verucchio: è quanto accaduto alle 17.40 circa di oggi (venerdì 7 novembre). Il cedimento dell'asfalto è avvenuto in un orario di punta del traffico: la buca, profonda circa tre metri e dal diametro di un metro, si sarebbe aperta autonomamente, a causa di un'infiltrazione d'acqua dalla rete fognaria, che ha praticamente "scavato" nel sottosuolo, causando il crollo della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale di Hera. Da domani (sabato 8 novembre) si lavorerà sul ripristino. La via Ponte in una direzione collega Ponte Verucchio alla rotonda della Marecchiese (le altre uscite della rotonda portano a Villa Verucchio e a Dogana di Verucchio) e nell'altra a Poggio Torriana e Santarcangelo. La voragine si è aperta a poco distanza dalla rotonda in questione e la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.