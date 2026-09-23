Enrico Rosica e Timo Maas insieme per No More

Il dj riminese pubblica il 25 settembre il nuovo Ep con il produttore tedesco. La voce è di Ivye, artwork firmato dal fotografo Filippo Zaghini

Dalla Riviera a una delle etichette internazionali della musica elettronica, passando per un incontro nato quasi per caso. È la storia di "No More", il nuovo EP firmato dal dj e producer riminese Enrico Rosica insieme al tedesco Timo Maas, in uscita venerdì 25 settembre per Magnetic Magazine Recordings. Il progetto vede anche la partecipazione vocale di Francesca Pianini Mazzucchetti, conosciuta come Ivye, mentre l'artwork porta la firma del fotografo riminese Filippo Zaghini. La traccia nasce da un incontro tra percorsi musicali differenti. Rosica, conosciuto soprattutto per le sonorità dub e ipnotiche dei suoi set, si confronta questa volta con una produzione house melodica e costruita attorno alla voce di Ivye. Al suo fianco c'è Timo Maas, figura storica della tech-house internazionale, che nel corso della sua carriera ha lavorato anche a remix ufficiali per artisti come Madonna, Depeche Mode, Muse e Garbage.

Il progetto è nato in Riviera, negli studi del producer riminese Francesco Mami, che ha fatto da collegamento tra Rosica e Maas. "Un progetto nato per caso", racconta Rosica, ricordando come la collaborazione sia cresciuta a partire da un rapporto professionale già esistente e dall'amicizia con il produttore tedesco. "Per me è un grande prestigio collaborare con un artista del suo calibro".

"No More" arriverà in diverse versioni. Il 25 settembre saranno disponibili la Vocal Mix, realizzata dai due producer con la voce di Ivye, e la Dub Mix firmata dallo stesso Rosica. Il 9 ottobre sarà poi pubblicata la "Timo Maas Riviera Mix", nuova interpretazione del producer tedesco. La release è stata anticipata anche da una premiere della versione dub su Magnetic Magazine. Al centro del brano c'è anche il testo interpretato da Ivye, che affronta il rapporto con un mondo dominato dalle apparenze, dagli schermi e dalla ricerca continua di attenzione. La cantante riminese, che nel 2015 aveva partecipato a X Factor con i Landlord, descrive il brano come una riflessione su una società nella quale "per essere oggi bisogna mostrare".

Anche la parte visiva del progetto resta legata a Rimini. L'artwork è infatti nato da uno scatto di Filippo Zaghini, fotografo del collettivo Harmonie Studio, realizzato nella zona alle spalle dello stadio del baseball e ispirato a una celebre immagine legata ai Pink Floyd. Il debutto ufficiale sarà accompagnato anche da una serata a Rimini. Venerdì 25 settembre, dalle 18, all'Easy di via Cairoli è in programma il release party: Ivye proporrà dal vivo "No More", mentre alla console ci sarà Enrico Rosica. L'evento è indicato in programma dalle 19 alle 23. Per Rosica, il progetto rappresenta anche qualcosa che va oltre la singola uscita discografica: "Un lavoro collettivo che ha messo insieme tanti protagonisti della scena riminese, una produzione che è anche una porta verso il mondo".