Travolto dal rimorchio durante la raccolta delle olive, muore un agricoltore
Tragedia nelle campagne a Montefiore Conca
A cura di Redazione
21 ottobre 2026 07:52
Montefiore Conca, travolto dal rimorchio del trattore: muore a 73 anni. Tragedia nelle campagne di via Gemmano durante la raccolta delle olive. Il rimorchio carico ha iniziato a indietreggiare su una ripida salita sterrata, travolgendo l’agricoltore che camminava dietro al mezzo.
L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 18.30. Inutili i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Il conducente del trattore è rimasto ferito, riportando la frattura di un polso. Sulla dinamica indagano i carabinieri.