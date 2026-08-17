Enrico Vanzina nominato ambasciatore di Riccione nel mondo

La sindaca Daniela Angelini ha conferito il titolo al regista nel weekend di Ferragosto. Vanzina ha raccontato la città anche sui social, tra mare, spiaggia e “estate italiana”.

Riccione ha un nuovo ambasciatore. Nel weekend di Ferragosto la sindaca Daniela Angelini ha conferito a Enrico Vanzina il titolo di “Ambasciatore di Riccione nel Mondo”, alla presenza della vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa e dell’assessore al Turismo Mattia Guidi.



Un riconoscimento che si lega anche al rapporto tra il regista e la città, raccontata attraverso il cinema e, nei giorni scorsi, anche attraverso i social. Durante il suo soggiorno a Riccione, Vanzina ha pubblicato un reel su Instagram mostrando la spiaggia e il mare affollati nel cuore dell’estate.



“Questo è il mare di Riccione, molta gente, mare molto bello, è l’estate italiana”, ha detto nel video.

Al momento della consegna dell’attestato, Vanzina ha invece rivolto il pensiero alla madre Maria Teresa: “Il sogno di mia madre che voleva facessi l’ambasciatore è stato esaudito con grande ritardo, però meglio così. Mamma sono molto contento per te, ciao Maria Teresa”.

Il legame con Riccione passa anche dal cinema. Vanzina ha scritto “Sotto il sole di Riccione”, film del 2020 ambientato e girato nella città romagnola e distribuito da Netflix. La pellicola, uscita in un’estate segnata dalla pandemia, raggiunse subito il primo posto nella Top 10 dei titoli più visti sulla piattaforma in Italia.

Nel film c’è anche la musica di Tommaso Paradiso, con “Riccione” dei Thegiornalisti, brano del 2017 diventato uno dei simboli musicali dell’estate italiana.



Dal grande schermo a Instagram, il rapporto di Vanzina con Riccione continua così a passare attraverso immagini e racconti della città. Questa volta con un titolo ufficiale: quello di ambasciatore.