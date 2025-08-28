Entra in albergo e ruba soldi e computer: ladro in azione a Rimini

La titolare lancia l’appello sui social: "Qualcuno lo riconosce? Ripreso dalle telecamere mentre porta via contanti e un MacBook Pro"

Ha approfittato di una porta lasciata momentaneamente aperta per introdursi nell’albergo, svuotare il cassetto dei contanti, impossessarsi di un MacBook Pro argentato e poi allontanarsi. È accaduto in pieno giorno a Rimini.

Secondo quanto riferito sui social dalla titolare della struttura, Valentina Paloschi, il furto si sarebbe verificato nel primo pomeriggio di mercoledì.

L’uomo non si è curato della presenza delle telecamere di sorveglianza, che lo hanno ripreso chiaramente anche frontalmente. Nel frattempo è stata sporta denuncia ai carabinieri.

L’appello della proprietaria: «Questo soggetto si è introdotto nel mio albergo, entrando nel mio ufficio privato, e si è portato via contanti e un MacBook Pro argentato. Qualcuno lo riconosce o lo ha visto in giro di recente?»