Entra in albergo e ruba soldi e computer: ladro in azione a Rimini

La titolare lancia l’appello sui social: "Qualcuno lo riconosce? Ripreso dalle telecamere mentre porta via contanti e un MacBook Pro"

A cura di Redazione
28 agosto 2025 07:46
Entra in albergo e ruba soldi e computer: ladro in azione a Rimini - Il ladro ripreso dalle telecamere
Il ladro ripreso dalle telecamere
Ha approfittato di una porta lasciata momentaneamente aperta per introdursi nell’albergo, svuotare il cassetto dei contanti, impossessarsi di un MacBook Pro argentato e poi allontanarsi. È accaduto in pieno giorno a Rimini.

Secondo quanto riferito sui social dalla titolare della struttura, Valentina Paloschi, il furto si sarebbe verificato nel primo pomeriggio di mercoledì.

L’uomo non si è curato della presenza delle telecamere di sorveglianza, che lo hanno ripreso chiaramente anche frontalmente. Nel frattempo è stata sporta denuncia ai carabinieri.

L’appello della proprietaria: «Questo soggetto si è introdotto nel mio albergo, entrando nel mio ufficio privato, e si è portato via contanti e un MacBook Pro argentato. Qualcuno lo riconosce o lo ha visto in giro di recente?»

